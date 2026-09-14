„Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności S.A. powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki. Funkcję obejmie ze skutkiem od 11 stycznia 2027 r. Nowy prezes ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowym i płatniczym, zdobywane m.in. w BNP Paribas, mBanku oraz w radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (BLIK). W swojej dotychczasowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój płatności mobilnych i e-commerce oraz budowanie portfela klientów, przychodów i wysokie wskaźniki NPS” – przekazał w komunikacie Polski Standard Płatności.

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Jak poinformowano, nowy prezes przejmie odpowiedzialność za spółkę w okresie „dalszego zwiększania skali Blika i rozwoju jego działalności poza Polską”. Polski Standard Płatności zapowiedział, że będzie rozwijać kolejne usługi, umacniać współpracę z bankami i partnerami oraz zwiększać obecność Blika na europejskim rynku płatniczym.

„Decyzja o powierzeniu Piotrowi Puchalskiemu funkcji Prezesa wynika z jego bogatego doświadczenia w sektorze finansowym, bardzo dobrej znajomości rynku płatności oraz niezwykle atrakcyjnej wizji strategicznej rozwoju Blika, którą Piotr przedstawił Radzie Nadzorczej. Przed spółką ambitne plany wzrostu i rozwoju. Dziękuję Członkom Rady Nadzorczej za profesjonalne przeprowadzenie procesu” – wskazał przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

Wg przekazanych przez Polski Standard Płatności informacji Piotr Puchalski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i płatniczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas, gdzie odpowiada za wzrost biznesu oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Wcześniej przez 16 lat był związany z mBankiem oraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (Blik). W swojej karierze zajmował się m.in. inicjatywami wzrostowymi w bankowości detalicznej, rozwojem innowacji płatniczych i e-commerce oraz budowaniem wysokiego wskaźnika NPS, zdobywając doświadczenie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie.

„Obejmuję odpowiedzialność za markę, która jest dziś bardzo mocno zakorzeniona na polskim rynku i w codziennych zwyczajach płatniczych milionów użytkowników. Blik osiągnął dużą skalę, ale nadal ma przed sobą szerokie możliwości wzrostu – zarówno poprzez rozwój kolejnych usług, jak i coraz większą obecność poza Polską. Moim celem będzie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju systemu i konsekwentne poszerzanie jego zastosowania. Chcę, aby użytkownicy mogli jeszcze częściej korzystać z Blika podczas codziennych płatności” – zaznaczył Puchalski.

Nowy prezes zastąpi na stanowisku Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką od czerwca 2017 roku. W zarządzie pozostają także wiceprezeska Monika Król, Katarzyna Matuszczyk oraz Grzegorz Laudy.