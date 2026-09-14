Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy kupić akcje żeby mieć prawo do dywidendy od PZU.

Jaka będzie tegoroczna wypłata.

Jakie są wyniki ubezpieczyciela.

Jakie będą dywidendy od spółek SP w 2027 r.

Na warszawskiej giełdzie notowane są 403 spółki, w tym 384 krajowe i 19 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi ponad 3 bln zł, w tym 1,44 bln zł przypada na spółki krajowe.

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Z roku na rok dywidendę płaci coraz więcej spółek. W 2026 r. są wyjątkowo hojne. Zdecydowana większość zdążyła już dywidendę wypłacić. Jednym z nielicznych wyjątków jest PZU, które co do zasady dywidendę płaci jesienią. W tym roku walne zgromadzenie zdecydowało, że dniem wypłaty będzie 8 października. Z kolei dzień ustalenia prawa przypada 17 września. Należy jednak wziąć pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW. Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji PZU na rachunku, to ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty będzie wtorek 15 września. Niewykluczone więc, że jutro będziemy obserwować wzmożony obrót akcjami PZU. Podczas dzisiejszej sesji około godz. 12 kurs spada o 0,2 proc. do 76 zł. Od rana właściciela zmieniły walory o wartości sięgającej 70 mln zł. To dziś drugi co do wartości obrót po KGHM.

Jaką dywidendę w 2026 r. wypłaci PZU

Średnia stopa dywidendy od spółek wchodzących w skład WIG wynosi prawie 4 proc. Ale bez problemu można znaleźć firmy, które oferują znacznie więcej. W grupie jest wspomniane już PZU. Płaci nie tylko wysoką nominalnie kwotę (w tym roku padnie rekord), ale oferuje również atrakcyjną stopę dywidendy. Tegoroczne walne zgromadzenie zatwierdziło wypłatę 4,8 zł na akcję, łącznie ponad 4 mld zł. Przy obecnej cenie rynkowej akcji stopa dywidendy wynosi 6,3 proc.

Uchwalona w tym roku dywidenda oznacza wzrost o 7,4 proc. rok do roku, czyli o 33 grosze względem ubiegłorocznej wypłaty. Przewyższa również cel strategiczny wyznaczony na 2027 r., zakładający wypłatę powyżej 4,5 zł.

W I półroczu 2026 r. przychody brutto grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły o 426 mln zł rok do roku do blisko 15,7 mld zł. Zysk netto wyniósł 3 mld zł wobec 3,2 mld zł rok wcześniej.

PZU znajduje się w pierwszej dziesiątce największych krajowych spółek notowanych na giełdzie. Pierwszy jest Orlen, którego akcje od 2025 r. poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym. Obecnie wycena całego koncernu wynosi prawie 188 mld zł. Drugi jest PKO BP z kapitalizacją oscylującą na poziomie 150 mld zł. Za nim na liście największych krajowych spółek mamy: Erste BP (77 mld zł), Pekao (prawie 70 mln zł), KGHM (68 mld zł) oraz wspominane już PZU (66 mld zł).

Ile wyniosą dywidendy w 2027 r.

PZU jest dywidendowym pewniakiem w branży finansowej. Analogicznie jak banki na czele z PKO BP czy spółki paliwowo-surowcowe, takie jak Orlen. Te podmioty w tym roku również były wyjątkowo hojne dla akcjonariuszy, a największym beneficjentem był Skarb Państwa.

Przyszły rok pod względem dywidend ze spółek z udziałem SP zapowiada się jeszcze lepiej. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział na wspólnej konferencji z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, że resort spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend w przyszłym roku.

– Będziemy prowadzili aktywną politykę dywidendową, widzimy rosnącą wartość naszych spółek. Spodziewamy się zdecydowanie większych wpływów z dywidend w przyszłym roku, z zachowaniem stabilnego, niezakłóconego funkcjonowania spółek – zapowiedział Balczun.

Plan dochodów budżetu z dywidend na 2026 r. wynosi 7,9 mld zł. Został już zrealizowany z dużą nawiązką.