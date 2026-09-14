Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało Wasko w I półroczu 2026 r.

Jak reaguje kurs.

Jakie są plany grupy.

Czy otoczenie rynkowe sprzyja branży IT.

O prawie 18 proc. drożeją dziś akcje Wasko w reakcji na opublikowany raport za I półrocze. Grupa wypracowała przychody o jedną trzecią wyższe niż rok temu. W górę poszła też rentowność.

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„Celem naszych działań jest wzrost przychodów ze sprzedaży własnych rozwiązań IT, poprawa rentowności grupy, a w konsekwencji wzrost wartości aktywów netto. W 2026 r. działania i plany rozwojowe będą skoncentrowane na realizacji pozyskanych w poprzednich okresach kontraktów, dalszym rozwoju produktów, jak również na działaniach handlowych związanych ze sprzedażą nowych rozwiązań IT” - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

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Jakie wyniki miało Wasko w I półroczu 2026 r.

W I półroczu 2026 r. grupa Wasko wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 309,3 mln zł, co oznacza wzrost o 77,5 mln zł (33,4 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności przełożyły się na osiągnięcie dodatniego wyniku na wszystkich poziomach. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 74,7 mln zł, a zysk netto 23,3 mln zł. Osiągnięte wyniki są istotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy wypracowany został zysk na sprzedaży brutto w wysokości 40,9 mln zł oraz zysk netto na poziomie 4,4 mln zł.

Struktura bilansu 30 czerwca 2026 r. nie odbiega znacząco od struktury na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. W porównaniu do 31 grudnia 2025 r. nastąpił wzrost aktywów trwałych o 19,4 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim wzrostem wartości nieruchomości inwestycyjnych o 4,5 mln zł oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 12,7 mln zł. Saldo aktywów obrotowych wzrosło o 57 mln zł. Na zmianę wpływ miał głównie wzrost poziomu zapasów (o 46,6 mln zł), należności handlowych i pozostałych należności (o 23 mln zł) oraz pozostałych aktywów finansowych (o 26,3 mln zł).

W I półroczu 2026 r. odnotowano wzrost kapitałów własnych wynikający ze wzrostu poziomu zysków zatrzymanych o 13,8 mln zł. Poziom zobowiązań długoterminowych pozostał na poziomie zbliżonym do 2025 roku, natomiast saldo zobowiązań krótkoterminowych wzrosło o 61,6 mln zł, głównie na skutek wzrostu zobowiązań z tytułu umów z klientami (o 49,5 mln zł), zobowiązań z tytułu podatku bieżącego (o 5,6 mln zł) oraz rezerw (o 3,3 mln zł).

W ocenie zarządu struktura bilansu pozostaje stabilna.

Z kolei skonsolidowane przepływy środków pieniężnych w I półroczu 2026 r. były ujemne i wyniosły minus 28 mln zł. Przepływy z samej działalności operacyjnej były dodatnie i miały wartość 14,2 mln zł, co jest konsekwencją osiągniętego zysku brutto (29,9 mln zł), jak również wzrostu stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (o 37,3 mln zł), amortyzacji (o 7,8 mln) oraz zwiększenia stanu rezerw (o 4,6 mln zł). Zostały one skompensowane poprzez wzrost stanu zapasów (o 46,6 mln zł), wzrost poziomu należności (o 8,1 mln zł) oraz zapłacony podatek dochodowy w kwocie 13,4 mln zł.

Jakie plany ma Wasko

Z raportu możemy wyczytać, że w długoterminowej strategii rozwoju Wasko jednym z głównych celów jest stałe umacnianie pozycji rynkowej w segmentach, w których obecnie grupa funkcjonuje, oraz dalsze rozwijanie działalności w nowych obszarach produktowych.

Zarząd deklaruje, że pod stałym nadzorem pozostaje optymalizacja wydatków związanych z aktualnie prowadzonymi projektami oraz utrzymanie założeń zarówno budżetowych jak też terminowych, co pozwoli na wygenerowanie oczekiwanych dodatnich poziomów rentowności w poszczególnych segmentach działalności. Spółka podkreśla też jednak, że realizacja jej planów jest bezpośrednio skorelowana z otoczeniem rynkowym.

„Szczególnie istotny wpływ na poziom nowych kontraktów będzie miało wykorzystanie środków unijnych oraz uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, jak również realizacja związanych z tymi środkami założeń inwestycyjnych sektora administracji” – czytamy w raporcie.

Zarząd informuje, że na rok 2026 grupa ma portfel zamówień, pozwalający z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki pozostaną stabilne i dodatnie.