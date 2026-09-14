Andrzej Sterczyński., prezes Unibepu
W I połowie 2026 r. budowlano-deweloperska grupa wypracowała 0,86 mld zł przychodów, o ponad 17 proc. mniej niż rok wcześniej, ale zysk brutto ze sprzedaży był zbliżony, sięgając 81 mln zł. Przychody z generalnego wykonawstwa skurczyły się o 28 proc., do 648 mln zł, ale zysk wzrósł o 6 proc., do 66 mln zł.. Sprawozdanie finansowe opisaliśmy w porannym tekście.
Czytaj więcej
Giełdowe spółki pochwaliły się zdobyciem kontraktów kolejowych. ZUE za 780 mln zł, a Mirbud za 204 mln zł. Dla Mirbudu liczy się coś więcej niż war...
Podczas konferencji menedżerowie Unibepu wskazali, że spadek przychodów w segmencie budowlanym to efekt zimy, a także przesunięcia części prac w związku z warunkami terenowymi – w uzgodnieniu z zamawiającymi. Zwrócili uwagę na poprawę rentowności – i to właśnie marże są priorytetem. Grupa nie nastawia się na maksymalizację przychodów ani portfela.
– Rozwijamy się w segmencie zamówień o charakterze publicznym, „zaprojektuj i buduj”. Generalnie w I półroczu podpisaliśmy niewiele kontraktów, ale to świadoma decyzja. Konkurencja w segmencie przetargów w systemie „buduj”, szczególnie w budownictwie kubaturowym, jest bardzo duża, do postępowań potrafi startować po ponad 20 firm, ciężko jest tam szukać rentowności. Podobnie jest w segmencie inwestycji wojskowych. Jesteśmy więc bardzo selektywni. Kierujemy atencję na kontrakty infrastrukturalne, kolejowe – takie, gdzie są klauzule waloryzacyjne, co jest istotne, bo inflacja rośnie. Podsumowując, niekoniecznie ważny jest dla nas poziom przychodów – ważna jest rentowność – powiedział Andrzej Sterczyński.
Czytaj więcej
Cały trud ostatnich lat, kiedy pracowaliśmy nad poprawą działalności grupy, spowodował, że chociaż uzyskaliśmy mniejsze przychody, to konsekwentnie...
Menedżerowie odnieśli się też do perspektyw Unidevelopmentu, dewelopera mieszkaniowego. Spółka przekazała w I półroczu 90 lokali, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, ale przychody skurczyły się o 41 proc., do 54 mln zł.
Prezes Sterczyński zwrócił uwagę na poprawiającą się koniunkturę – dobrą sprzedaż mieszkań w największych miastach w wakacje i bardzo dobre dane o popycie na kredyty hipoteczne. W I półroczu Unidevelopment sprzedał 164 lokale, o 49 proc. więcej niż rok wcześniej.
– Rosnąca od kilku kwartałów sprzedaż przynosi pewnego rodzaju poczucie optymizmu. Celujemy w podpisanie 300 umów w całym roku, ale trudno powiedzieć, jaki będzie wynik, bo to zależy od geopolityki, a codziennie mamy jakieś doniesienia – powiedział Sterczyński. – Pojawiają się artykuły mówiące o tym, że Polacy chyba ruszyli do zakupów, oczekując, że już taniej nie będzie, a raczej ceny mogą rosnąć. Ceny na pewno będą rosnąć, bo koszty budowy rosną, inflacja się podnosi. Notujemy dość duży skok zainteresowania – bardzo dobrze sprzedają się Radom i Gdańsk, Sadyba w Warszawie, duże nadzieje wiążemy z Omulewską, która jest projektem o podwyższonym standardzie. Trochę dłużej trwa sprzedaż Marywilskiej, gdzie pojawiło się wiele projektów – dodał.
Unidevelopment jest w trakcie poszukiwania gruntów w stolicy pod kolejne projekty podobne do Omulewskiej.
Czytaj więcej
Erbud w związku z zakończeniem analiz różnych wariantów działań dotyczących segmentu budownictwa modułowego podjął decyzję o zaprzestaniu działalno...
W I półroczu bardzo dobrze poradził sobie Unihouse, fabryka drewnianych modułów. Spółka uzdrowiła rentowność, a do portfela wpadł rekordowy kontrakt na infrastrukturę dla budowniczych pierwszej elektrowni atomowej. Tymczasem z segmentu drewnianych modułów wycofuje się Erbud – do wzięcia będzie fabryka MOD21.
– MOD21 nie jest z nami kompatybilny, to inny segment. Na pewno nie jesteśmy zainteresowani całością fabryki i nie będziemy startować w takim postępowaniu, jeśli Erbud je ogłosi. Ewentualnie zainteresowani bylibyśmy pojedynczymi maszynami czy urządzeniami – powiedział Sterczyński.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas