W I połowie 2026 r. budowlano-deweloperska grupa wypracowała 0,86 mld zł przychodów, o ponad 17 proc. mniej niż rok wcześniej, ale zysk brutto ze sprzedaży był zbliżony, sięgając 81 mln zł. Przychody z generalnego wykonawstwa skurczyły się o 28 proc., do 648 mln zł, ale zysk wzrósł o 6 proc., do 66 mln zł.. Sprawozdanie finansowe opisaliśmy w porannym tekście.

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Na celowniku Unibepu kontrakty z odpowiednimi klauzulami waloryzacyjnymi

Podczas konferencji menedżerowie Unibepu wskazali, że spadek przychodów w segmencie budowlanym to efekt zimy, a także przesunięcia części prac w związku z warunkami terenowymi – w uzgodnieniu z zamawiającymi. Zwrócili uwagę na poprawę rentowności – i to właśnie marże są priorytetem. Grupa nie nastawia się na maksymalizację przychodów ani portfela.

– Rozwijamy się w segmencie zamówień o charakterze publicznym, „zaprojektuj i buduj”. Generalnie w I półroczu podpisaliśmy niewiele kontraktów, ale to świadoma decyzja. Konkurencja w segmencie przetargów w systemie „buduj”, szczególnie w budownictwie kubaturowym, jest bardzo duża, do postępowań potrafi startować po ponad 20 firm, ciężko jest tam szukać rentowności. Podobnie jest w segmencie inwestycji wojskowych. Jesteśmy więc bardzo selektywni. Kierujemy atencję na kontrakty infrastrukturalne, kolejowe – takie, gdzie są klauzule waloryzacyjne, co jest istotne, bo inflacja rośnie. Podsumowując, niekoniecznie ważny jest dla nas poziom przychodów – ważna jest rentowność – powiedział Andrzej Sterczyński.

Czytaj więcej Budownictwo Prezes Andrzej Sterczyński: Unibep zbiera owoce restrukturyzacji Cały trud ostatnich lat, kiedy pracowaliśmy nad poprawą działalności grupy, spowodował, że chociaż uzyskaliśmy mniejsze przychody, to konsekwentnie...

Unidevelopment zapoluje na grunty w Warszawie

Menedżerowie odnieśli się też do perspektyw Unidevelopmentu, dewelopera mieszkaniowego. Spółka przekazała w I półroczu 90 lokali, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, ale przychody skurczyły się o 41 proc., do 54 mln zł.

Prezes Sterczyński zwrócił uwagę na poprawiającą się koniunkturę – dobrą sprzedaż mieszkań w największych miastach w wakacje i bardzo dobre dane o popycie na kredyty hipoteczne. W I półroczu Unidevelopment sprzedał 164 lokale, o 49 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Rosnąca od kilku kwartałów sprzedaż przynosi pewnego rodzaju poczucie optymizmu. Celujemy w podpisanie 300 umów w całym roku, ale trudno powiedzieć, jaki będzie wynik, bo to zależy od geopolityki, a codziennie mamy jakieś doniesienia – powiedział Sterczyński. – Pojawiają się artykuły mówiące o tym, że Polacy chyba ruszyli do zakupów, oczekując, że już taniej nie będzie, a raczej ceny mogą rosnąć. Ceny na pewno będą rosnąć, bo koszty budowy rosną, inflacja się podnosi. Notujemy dość duży skok zainteresowania – bardzo dobrze sprzedają się Radom i Gdańsk, Sadyba w Warszawie, duże nadzieje wiążemy z Omulewską, która jest projektem o podwyższonym standardzie. Trochę dłużej trwa sprzedaż Marywilskiej, gdzie pojawiło się wiele projektów – dodał.

Unidevelopment jest w trakcie poszukiwania gruntów w stolicy pod kolejne projekty podobne do Omulewskiej.

MOD21 nie jest na celowniku spółki Unihouse

W I półroczu bardzo dobrze poradził sobie Unihouse, fabryka drewnianych modułów. Spółka uzdrowiła rentowność, a do portfela wpadł rekordowy kontrakt na infrastrukturę dla budowniczych pierwszej elektrowni atomowej. Tymczasem z segmentu drewnianych modułów wycofuje się Erbud – do wzięcia będzie fabryka MOD21.

– MOD21 nie jest z nami kompatybilny, to inny segment. Na pewno nie jesteśmy zainteresowani całością fabryki i nie będziemy startować w takim postępowaniu, jeśli Erbud je ogłosi. Ewentualnie zainteresowani bylibyśmy pojedynczymi maszynami czy urządzeniami – powiedział Sterczyński.