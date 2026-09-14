Grupa Kęty podpisała warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w Fengari Holdings, właściciela spółek z Grupy METRA, globalnego, zintegrowanego pionowo producenta profili aluminiowych i dostawcy zaawansowanych usług przetwórstwa aluminium.
Cena nabycia została ustalona na bazie wyceny wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 645 mln euro, po uwzględnieniu długu bankowego oraz innych pozycji o charakterze dłużnym według stanu na 31 marca 2026 r. W zależności od daty finalizacji transakcji cena nabycia udziałów może wynieść do 450 mln euro.
Grupa METRA, której częścią jest m.in. Metallurgica Trafilati Alluminio (METRA) z siedzibą w Rodengo-Saiano we Włoszech, posiada 9 zakładów produkcyjnych we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zatrudniając blisko 1400 pracowników. Jej łączne moce produkcyjne w zakresie wyciskania profili aluminiowych wynoszą ok. 145 tys. ton rocznie, z czego ok. 35 proc. przypada na Europę. Grupa METRA jest globalnym i zintegrowanym pionowo producentem profili aluminiowych, w tym zaawansowanych rozwiązań dla kolejnictwa, systemów architektonicznych oraz dostawcą usług o wysokiej wartości dodanej, w tym lakierowania, anodowania, obróbki mechanicznej i spawania. Przychody ze sprzedaży szacowane są w 2026 roku na ok. 600 mln EUR a EBITDA nie uwzględniająca zdarzeń jednorazowych, w tym kosztów transakcji szacowana jest na ok. 90 mln EUR.
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Planowana akwizycja wpisuje się w długoterminową strategię Grupy Kęty, zakładającą rozwój międzynarodowej organizacji o silnej pozycji w Europie oraz w sektorach budowlanym i przemysłowym. Transakcja otwiera również nowe możliwości ekspansji w Ameryce Północnej, gdzie Grupa METRA generuje ponad 45 proc. przychodów. – Z dużym uznaniem patrzymy na rozwój Grupy METRA w ostatnich latach oraz na efekty działań zrealizowanych przez KPS Capital Partners we współpracy z kadrą zarządzającą Metry. Spółka skutecznie ugruntowała swoją pozycję jako międzynarodowy dostawca najwyższej jakości rozwiązań w zakresie ekstruzji aluminium, łączący zaawansowane kompetencje techniczne, operacyjne i produkcyjne z doświadczeniem w obsłudze wymagających, dynamicznie rosnących sektorów rynku – komentuje Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty.
Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia typowych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych i regulacyjnych. Grupa Kęty zakłada sfinansowanie transakcji z kredytów bankowych oraz środków własnych. Według bieżącej oceny zarządu transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową.
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