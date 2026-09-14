Jak czytamy w komunikacie, w poniedziałek (14 września 2026 r.) rada nadzorcza Rockbridge TFI podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Mazurka ze składu zarządu spółki oraz funkcji prezesa. W komunikacie nie podano przyczyn odwołania wieloletniego menadżera Rockbridge TFI, związanego wcześniej ze spółką matką – Altusem TFI. Do pełnienia obowiązków prezesa został powołany Paweł Cichoń, który do Rockbridge TFI dołączył przed rokiem, na stanowisko wiceprezesa. Poprzednio, w latach 2008–2025 związany był z Quercusem TFI, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa oraz dyrektora departamentu sprzedaży.

Reklama Reklama

Powyższe decyzje można wiązać z publikacją serwisu XYZ, według którego to właśnie Krzysztof Mazurek, a także Witold Chuść, do niedawna zarządzający funduszami, a ostatnio główny ekonomista Rockbridge TFI, mieli przez około trzy lata manipulować wycenami obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego, notowanych na rynku Catalyst.

Według KNF nieuprawnione działania dwóch pracowników TFI polegały m.in. na składaniu na własny rachunek zleceń kupna lub sprzedaży obligacji ze świadomością składania przez towarzystwo przeciwstawnych zleceń, z którymi zostaną one sparowane. „Działania pracowników towarzystwa wpisują się w schemat tzw. „front-runningu” i mogą stanowić nieuprawnione wykorzystanie tajemnicy zawodowej obowiązującej w towarzystwie niezgodnie z jej przeznaczeniem w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej” – podał w komunikacie urząd. Zgodnie z szacunkami UKNF nieuprawniony zysk, który został osiągnięty wskutek wykorzystywania informacji poufnych dotyczących strategii towarzystwa, wyniósł łącznie około 1 mln zł.