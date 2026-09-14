Czy Anthropic może spowolnić rozwój sztucznej inteligencji tuż przed swoim długo oczekiwanym debiutem giełdowym? Prezes firmy Dario Amodei zaapelował o ostrożniejsze tempo prac nad modelami AI i ich uważniejsze monitorowanie. Jego ostrzeżenia poparli publicznie Elon Musk i Sam Altman.

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Czy alarmowanie o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją to rzeczywista zmiana strategii Anthropic, czy element marketingu przed IPO? I jak może wpłynąć na wycenę spółki, która według nieoficjalnych informacji może sięgać nawet 2 bln dolarów?

O tym, a także o wyścigu big techów w dziedzinie AI, pomyśle stworzenia darmowej narodowej sztucznej inteligencji na wzór chińskich rozwiązań oraz gigantycznej karze dla Facebooka, rozmawiamy z Piotrem Mieczkowskim, dyrektorem zarządzającym Digital Poland, w programie „Prosto z Parkietu” dziś o godz. 12.