Giełdowe spółki podpisały ważne kontrakty na budowę odcinków linii kolejowej nr 8. Na spadkowym rynku trudno było o entuzjastyczną reakcję inwestorów. Kurs ZUE zareagował wzrostem o maksymalnie 3,7 proc., do 12,65 zł, a Mirbudu były lekko pod kreską.

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Mirbud z pierwszym dużym kontraktem kolejowym. Portfel grupy to 8,7 mld zł

Mirbud poinformował, że konsorcjum z udziałem jego spółki zależnej Transkol podpisało umowę na inny odcinek linii kolejowej nr 8. Wartość kontraktu to 404 mln zł netto (497 mln zł brutto), a na Transkol przypada 50 proc. Termin realizacji kontraktu to 34 miesiące od dnia podpisania umowy.

Dla Mirbudu to drugi w ogóle, a pierwszy duży kontrakt w segmencie kolejowym. Pierwszy miał wartość 47 mln zł netto.

– Podpisanie tej umowy ma dla nas znaczenie wykraczające znacznie poza wartość samego kontraktu. Zgodnie z zapowiedziami, rozszerzamy obecność na rynku kolejowym, który w najbliższych latach będzie jednym z ważniejszych obszarów inwestycji w Polsce. To naturalny kierunek rozwoju grupy i kolejny krok w budowie naszej pozycji jako kompleksowego wykonawcy dużych projektów infrastrukturalnych – skomentował Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu.

Na koniec sierpnia wartość portfela zamówień Mirbudu w segmencie drogowym wynosiła 7,44 mld zł, a kubaturowym 1,3 mld zł.

Po zbudowaniu bardzo mocnej pozycji na drogach Mirbud dwa lata temu postawił na ekspansję w segmencie kolejowym. W konsorcjum z Torpolem starał się o duże zlecenie na odcinek Rail Baltiki, ale konsorcjum zostało wykluczone z przetargu i przegrało w sądzie. „Dotychczas grupie nie udało się zbudować materialnego portfela w tej części biznesu. Wydaje się więc, że grupa stoi obecnie przed kluczowymi decyzjami dotyczącymi dalszego rozwoju zarówno przejętego Transkolu, jak i całego segmentu kolejowego. Dochodzimy więc do wniosku, że ambitne plany M&A Grupy (na ostatniej konferencji zarząd wskazał, że spółka negocjuje obecnie z dwoma podmiotami w segmencie kolejowym oraz jednym podmiotem w segmencie elektroenergetycznym) są naturalną próbą budowy nowych silników wzrostu” – napisali analitycy DM Trigon w zeszłym tygodniu.

ZUE z portfelem o wartości prawie 5 mld zł

Spółka ZUE zawarła z PKP PLK kontrakt o wartości 780,8 mln zł netto (960,4 mln zł brutto) na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka linii kolejowej nr 8. Na wykonanie zadania firma ma 43 miesiące.

– Modernizacja linii kolejowej nr 8 to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu transportowego, która wpłynie na poprawę parametrów eksploatacyjnych trasy, zwiększenie bezpieczeństwa oraz przepustowości, a także stworzy lepsze warunki dla przewozów pasażerskich i towarowych. Cieszy nas, że możemy wykorzystywać nasze wieloletnie doświadczenie i kompetencje przy realizacji zadań, które realnie zmieniają polską kolej i wspierają rozwój zrównoważonego transportu. Podpisanie umowy to kolejny istotny krok w rozwoju portfela zamówień Grupy ZUE i potwierdzenie naszej silnej pozycji w segmencie infrastruktury kolejowej – skomentował prezes Wiesław Nowak.

Wartość portfela zamówień ZUE sięgnęła po zawarciu kontraktu 4,8 mld zł.