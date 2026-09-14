– Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Andrzeja Krzemińskiego, prezesa zarządu Pekao Leasing – poinformował w poniedziałek na swojej stronie internetowej Bank Pekao. – Odszedł jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych liderów polskiego rynku finansowego oraz leasingowego. Przez ponad trzy dekady swojej aktywności zawodowej współtworzył rozwój branży leasingowej w Polsce, wyznaczając kierunki jej rozwoju, budując standardy rynkowe i wspierając transformację sektora finansowego. Za swój wyjątkowy wkład w rozwój rynku został uhonorowany przez Związek Polskiego Leasingu tytułem „Ikony Leasingu 30-lecia” – czytamy w komunikacie przygotowanym przez zarząd Pekao Leasing.

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Od stycznia 2025 r. Andrzej Krzemiński stał na czele Pekao Leasing. – Od pierwszych dni swojej pracy wniósł do organizacji energię, wizję i odwagę w podejmowaniu ambitnych wyzwań. Wyznaczył nowy kierunek strategicznego rozwoju spółki, koncentrując się na dalszym wzmacnianiu pozycji rynkowej, transformacji technologicznej oraz budowie nowoczesnej organizacji gotowej na wyzwania przyszłości – napisał zarząd Pekao Leasing. – Andrzej Krzemiński był nie tylko wybitnym menedżerem i wizjonerem, ale także człowiekiem, który potrafił inspirować i rozwijać ludzi. Swoją charyzmą, doświadczeniem i otwartością zarażał innych energią do działania. Wierzył w potencjał zespołów, wspierał rozwój talentów i motywował do odważnego myślenia oraz przekraczania własnych ograniczeń – dodał.

I zapewnił, że Andrzej Krzemiński pozostanie w pamięci jako lider z wizją, autorytet branży, człowiek dialogu i współpracy, a także osoba, która pozostawiła trwały ślad w życiu zawodowym wielu ludzi.

Andrzeja Krzemińskiego żegna także Związek Polskiego Leasingu. – Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Andrzeja Krzemińskiego, prezesa zarządu Pekao Leasing, od dekad jednej z najważniejszych postaci polskiej branży leasingowej – napisał zarząd, rada i zespół ZPL. Przypomina, że Andrzej Krzemiński przez lata współtworzył polski rynek leasingu. Kierował wieloma firmami z branży, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się także w ramach Związku Polskiego Leasingu. Pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL i ostatnio wiceprzewodniczącego Rady ZPL.

– Był mocno zaangażowany w sprawy całego środowiska. Jego wkład w rozwój polskiego leasingu został uhonorowany tytułem „Ikony Leasingu 30-lecia”, przyznanym przez Związek Polskiego Leasingu – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ZPL – Zapamiętamy Go jako znakomitego menedżera, ale przede wszystkim jako Andrzeja – naszego Kolegę, z którym przez lata wspólnie tworzyliśmy polską branżę leasingową. Andrzeju, będzie nam Ciebie bardzo brakowało – piszą zarząd, rada i zespół Związku Polskiego Leasingu.

Andrzej Krzemiński miał 62 lata.