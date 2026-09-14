Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała się nerwowo. Z jednej strony dalsze eskalacje w rejonie Bliskiego Wschodu utrzymują popyt na ropę naftową, gdzie zarówno Brent jak i WTI pozostają ponad 100 USD. Wyższe ceny ropy naftowej podbijają oczekiwania inflacyjne, a na te z kolei reagują kluczowe Banki Centralne. Jeszcze w tym tygodniu, w środę, decyzję odnośnie poziomu stóp ma podjąć Fed, gdzie rynek na blisko 90% szacuje ruch o 25pb w górę. Awersje do ryzyka podbija dodatkowo rynek długu, gdzie obserwujemy kontynuację wyprzedaży obligacji 10 USA, gdzie papiery testują granicę 5% rentowności. Wreszcie spółki z branży AI musiały się dziś zmierzyć z weekendowymi wypowiedziami przedstawicieli Anthropic'a czy OpenAI nawołujących do obniżenia tempa rozwoju modelu z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

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Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o ponad 5% przecenie akcji KGHMu, co tłumaczy można spadkami cen srebra i miedzi (futures). Ponad 4% przecenione dziś zostały walory Kętów. Z wydarzeń lokalnych jutro rząd ponownie rozpatrywać będzie projekt tzw. windfall tax od spółek paliwowych (po skierowaniu przez prezydenta przepisów w tej sprawie do TK).

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 broni niedawnego zakresu konsolidacyjnego 4110-4172 pkt, jednak rynki bazowe wskazują na pogorszenie klimatu inwestycyjnego. Zbliżające się posiedzenie Fed umacnia USD, a to z kolei ciąży na nastrojach wokół MSCI EM. Również Wall Street znajduje się obecnie w korekcie spadkowej.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.