Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała się nerwowo. Z jednej strony dalsze eskalacje w rejonie Bliskiego Wschodu utrzymują popyt na ropę naftową, gdzie zarówno Brent jak i WTI pozostają ponad 100 USD. Wyższe ceny ropy naftowej podbijają oczekiwania inflacyjne, a na te z kolei reagują kluczowe Banki Centralne. Jeszcze w tym tygodniu, w środę, decyzję odnośnie poziomu stóp ma podjąć Fed, gdzie rynek na blisko 90% szacuje ruch o 25pb w górę. Awersje do ryzyka podbija dodatkowo rynek długu, gdzie obserwujemy kontynuację wyprzedaży obligacji 10 USA, gdzie papiery testują granicę 5% rentowności. Wreszcie spółki z branży AI musiały się dziś zmierzyć z weekendowymi wypowiedziami przedstawicieli Anthropic'a czy OpenAI nawołujących do obniżenia tempa rozwoju modelu z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.
Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o ponad 5% przecenie akcji KGHMu, co tłumaczy można spadkami cen srebra i miedzi (futures). Ponad 4% przecenione dziś zostały walory Kętów. Z wydarzeń lokalnych jutro rząd ponownie rozpatrywać będzie projekt tzw. windfall tax od spółek paliwowych (po skierowaniu przez prezydenta przepisów w tej sprawie do TK).
Z rynkowego punktu widzenia WIG20 broni niedawnego zakresu konsolidacyjnego 4110-4172 pkt, jednak rynki bazowe wskazują na pogorszenie klimatu inwestycyjnego. Zbliżające się posiedzenie Fed umacnia USD, a to z kolei ciąży na nastrojach wokół MSCI EM. Również Wall Street znajduje się obecnie w korekcie spadkowej.
Konrad Ryczko Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas