Krzysztof Surma był praktycznie jedynym menedżerem dużej spółki zasiadającym w zarządzie, który po wyborach parlamentarnych w 2023 r. ponownie pełnił swoją funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

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Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała, że dotychczasowy wiceprezes ds. handlu Krzysztof Zawadzki będzie pełnić od 15 września funkcję wiceprezesa ds. finansów i handlu. Krzysztof Surma był wiceprezesem Tauronu ds. finansów od 2021 r. Wcześniej – od 2009 r. – pełnił w grupie funkcję dyrektora ds. finansów. Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii.

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Trzeci co do wielkości koncern przedstawił wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2026 r. Tauron notuje nieco gorsze wyniki niż przed rokiem, ale zysk netto rzędu ponad 1,5 mld zł za pierwsze sześć miesięcy tego roku jawi się jako dobry wynik. W I półroczu 2026 r. Grupa Tauron wypracowała 3 697 mln zł EBITDA, co jest wynikiem niższym o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Największy udział w EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja odpowiadający za 64 proc. łącznej EBITDA. Jak wyjaśnił ówczesny już wiceprezes spółki ds. finansowych Krzysztof Surma, to „efekt bazy”. – W poprzednim roku odnotowaliśmy najlepsze wyniki w historii. Trudno było je powtórzyć z roku na rok, ale nadal nasz wynik jest bardzo solidny – powiedział.