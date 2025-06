PZU i Bank Pekao chcą się połączyć. Powstanie rynkowy gigant

Zaproponowana reorganizacja grupy jest konieczna dla osiągnięcia uzysku kapitałowego. – Ważną korzyścią będzie możliwość zastosowania na poziomie połączonej grupy tzw. duńskiego kompromisu, czyli regulacji wynikających z rozporządzenia CRR Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2013 r. i potwierdzonych w rozporządzeniu CRR3, które obowiązuje od początku tego roku. Udziały ubezpieczyciela wchodzącego w skład konglomeratu finansowego, na czele którego stoi bank, będą mogły być przez ten bank ważone ryzykiem, a nie odliczane od kapitału własnego przy dokonywaniu rachunku współczynnika wypłacalności – czytamy w komunikacie.

Autorzy tego pomysłu tłumaczą, że w praktyce pozwoli to podmiotowi powstałemu po połączeniu z bankiem jako jednostką dominującą uwolnić nadwyżkę kapitałową rzędu 15–20 mld zł. Nie byłoby to możliwe przy utrzymaniu obecnej struktury Grupy PZU, bowiem z początkiem 2027 r. wejdą w życie nowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i wypłacalności, wynikające ze zmian dokonanych w dyrektywie Solvency II, zwiększających wymogi kapitałowe wobec ubezpieczycieli posiadających udziały w bankach. Grupa PZU utraciłaby możliwość wykorzystania ogromnej większości z ok. 6-miliardowej dziś nadwyżki kapitałowej.

Wygenerowana po przekształceniach nadwyżka będzie mogła zostać wykorzystana przez grupę stworzoną przez PZU i Pekao m.in. do zwiększenia finansowania prorozwojowych projektów w polskiej gospodarce, a także zwiększy potencjał dywidendowy połączonych instytucji. Ostateczna decyzja co do podziału wypracowanych nadwyżek kapitałowych będzie należała do akcjonariuszy.

Zarządy PZU i Banku Pekao przygotowują harmonogram planowanych działań i niedługo go przedstawią.

