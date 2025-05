O ile spadną raty kredytów w tym i przyszłym roku? ZBP przedstawia symulacje

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Kolejna obniżka stóp procentowych w czerwcu pod znakiem zapytania – Dostosowanie stóp procentowych nie oznacza początku cyklu obniżek – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji. Dodawał, że według niego tylko „radykalny” czynnik antyinflacyjny zmotywowałby Radę do kolejnej obniżki w czerwcu.

Jak poprawi się zdolności kredytowa

Jednocześnie ZBP zwraca uwagę, że obniżki stóp procentowych mają dosyć istotny wpływ na zdolność kredytową. - Małżeństwo zarabiające dwa razy średnią krajową, które dotychczas miało zdolność do zaciągnięcia kredytu w kwocie około 640 tys. zł, już dziś może przy tej samej wysokości rat, zaciągnąć kredyt w wysokości około 670 tys., czyli ponad 30 tys. zł więcej - wskazywał prezes Białek. – Zakładamy, że przy odpowiednim dalszym obniżaniu poziomu stóp ta zdolność w 2026 r. może być wyższa nawet o 130 tysięcy zł – zaznaczył. A gdyby stopy spadły o 3 pkt. proc., do 2,75 proc., to taka przykładowa rodzina mogłaby dostać kredyt o ok. 208 tys. zł większy.

Z kolei jedna osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie w styczniu mogła dostać ok. 320 tys. zł kredytu. Po majowej obniżce stóp, ta kwota wzrosła do 334 tys. zł, a więc o ok. 14 tys. zł. Jeśli RPP zetnie koszty pożyczania do 4,75 proc., to zdolność kredytowa przeciętnego singla wynosić będzie ok. 350 tys. zł (o 30 tys. zł więcej niż w styczniu), a jeśli do 3,75 proc., to 384 tys. (o 64 tys. zł więcej niż w punkcie startowym).