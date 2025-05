Kolejna obniżka stóp procentowych w czerwcu pod znakiem zapytania

NBP w oficjalnych prognozach, opierających się na aktualnym stanie, przewiduje wzrost inflacji w IV kwartale po zakończeniu obecnych działań osłonowych odbiorców energii elektrycznej. Niemniej RPP dostrzega, że nie musi się tak stać. – Pojawiają się pozytywne sygnały z rządu, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych nie ulegną zmianie. Liczymy, że tak będzie – powiedział Glapiński.

Mniejsze od wcześniejszych obaw NBP jest też zagrożenie ze strony inflacji bazowej. Bank centralny jeszcze w marcowej projekcji spodziewał się, że przez cały rok będzie ona oscylowała w granicach 4 proc. Tymczasem w lutym i marcu wyniosła 3,6 proc. (najmniej od 2021 r.). – I to pomimo wyższych cen administrowanych zaopatrywania w wodę i usług kanalizacyjnych oraz znaczącej podwyżki na wybory tytoniowe – zauważał Glapiński. Prognozy ekonomistów sugerują, że w kwietniu mogła nawet jeszcze symbolicznie się osunąć, do 3,4–3,5 proc.

Szef NBP wspierał decyzję o środowej obniżce także gorszymi danymi o koniunkturze w Polsce oraz słabnącą, choć wciąż wysoką, dynamiką płac. Średnia prognoz ekonomistów dla „Parkietu” zakłada, że w I kwartale PKB Polski urósł o 3,1 proc. r./r., czyli wolniej niż w IV kwartale 2024 r. (3,4 proc.). Z kolei tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadło w marcu do 7,7 proc., najniższego poziomu od czterech lat. Był to już czwarty z rzędu jednocyfrowy wynik, podczas gdy w latach 2022–2024 niemal zawsze GUS meldował dwucyfrową dynamikę. – Widzimy znaczące osłabienie presji inflacji, choć dynamika wciąż jest wyższa, niżbyśmy sobie życzyli – powiedział Glapiński.

– Uwzględniając razem niższą bieżącą i prognozowaną inflację, osłabienie presji płac i słabsze dane o koniunkturze, uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych. Mamy radykalnie, o te 0,50 pkt proc., niższy poziom inflacji – mówił szef NBP. Dodawał jednak, że „nie oznacza to w żadnym razie, że walka o trwałe obniżenie inflacji została zakończona”. – Zeszliśmy ze stopami na poziom właściwy dla tej inflacji – wskazywał. Wśród czynników niepewności, potencjalnie proinflacyjnych, wymieniał obok cen energii w IV kwartale także tempo wzrostu gospodarczego, kształt polityki fiskalnej w tym i kolejnych latach oraz dynamikę wynagrodzeń. – Wzrost płac nadal jest znacząco powyżej wzrostu wydajności pracy – mówił Glapiński.

Obniżka w czerwcu wątpliwa

W środowym komunikacie po posiedzeniu RPP uwagę ekonomistów zwrócił fakt, że obniżkę stóp określono „dostosowaniem” i nie zasygnalizowano też dalszych ruchów. W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek prezes Glapiński. – Dostosowanie stóp procentowych nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek – powiedział szef NBP, dodając, że do takiego przekazu upoważniła go Rada. – Nie zapowiadamy żadnej przyszłej ścieżki stóp procentowych. Nie przesądzamy niczego, szczególnie że istnieje wiele czynników, które mogą utrudniać trwały powrót inflacji do celu. Kolejne decyzje będziemy podejmować, uwzględniając napływające dane i prognozy – dodał. Zaznaczał jednak, że jeśli dalsze trendy będą pozytywne z punktu widzenia Rady, to kolejne decyzje „też będą w pozytywnym trendzie”.