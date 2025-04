Historyczny dzień na GPW. WIG w końcu przebił 100 tys. pkt

– Poziom 100 tys. dla indeksu WIG to bardzo fajny i ważny kamień milowy. Można powiedzieć, że również rynek kapitałowy dokłada swoją cegiełkę do obchodów rocznicy koronacji – 100 tys. pkt na 1000-lecie koronacji króla Polski. W kontekście samego rynku – po starcie giełdy, w połowie lat 90. trudno było sobie wyobrazić osiągnięcie takiego poziomu przez WIG. Podobnie w połowie pierwszej dekady lat 2000., kiedy wśród inwestorów panował marazm. Taki poziom był bardziej w strefie marzeń niż prognoz – mówi Michał Szymański, prezes VIG/C – Quadrat TFI. Jego zdaniem przebicie 100 tys. pkt to także ważny sygnał dla całego rynku. – Kolejny rekord i skupiający uwagę poziom 100 tys. pkt WIG może być kolejnym argumentem za popularyzacją inwestowania na warszawskim parkiecie jako miejsca, gdzie można osiągać zyski. To również krok w stronę przełamywania stereotypowej percepcji rynku, na którym niewiele się dzieje, miejsca gry czy kasyna. Oczywiście, to tylko jeden z punktów. W dłuższym horyzoncie ważna jest jakość emitentów generujących wartość dla akcjonariuszy oraz aktywność tych uczestników rynku, których działania przekładają się na możliwości jego rozwoju. W tych obszarach rynek ma poważne wyzwania, ale mam nadzieję, że będzie w stanie – przynajmniej w dużej mierze – sobie z nimi poradzić – podkreśla Szymański.

WIG jest napędzany zarówno średnimi, małymi, jak i dużymi spółkami. mWIG40 w czwartek ustanowił kolejny rekord. sWIG80 na razie pozostaje z rekordem z środy. WIG20 z kolei ma wsparcie zarówno banków, jak i spółek handlowych. Tym pierwszym nie przeszkadzają zbliżające się obniżki stóp procentowych, zaś drugie zyskują wraz z wciąż dość dobrą formą konsumentów. WIG20 jest obecnie prawie 28 proc. na plusie od początku roku, co stawia go w roli lidera europejskich parkietów.

Czytaj więcej Finanse Minister finansów: Giełda odzyskuje świetność. Szef KNF: Przełom dla GPW W czwartek WIG przebił pierwszy raz w historii poziom 100 tys. pkt. Wydarzenie to nie uszło uwadze m.in. ministrowi finansów, Andrzejowi Domańskiemu oraz przewodniczącemu KNF Jackowi Jastrzębskiemu.

Co dalej?

100 tys. pkt zostało zdobyte. Pytanie co dalej? Czy możliwe są kolejne wzrosty i rekordy? – Skoro mamy go obecnie, to wzrost indeksu o kolejne np. 0,1 proc. tworzy kolejny rekord, więc nie jest to problemem. Naturalnie, dla inwestorów ważna jest możliwa skala aprecjacji w najbliższej przyszłości. Sprzyja nam wyróżniający się wzrost gospodarczy Polski na tle Europy, ale i dużej części świata. Kluczowe będzie, na ile zyski spółek notowanych na naszej giełdzie będą ten wzrost odzwierciedlać. Trzymamy kciuki – mówi Michał Szymański.