WIG po godz. 16.30 po raz pierwszy w historii przebił 100 tys. pkt. Również całą czwartkową sesję zamknął na plusie zyskując 0,44 proc. i kończąc notowania na poziomie 100115,26 pkt. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem wśród uczestników rynku i nie tylki.

Minister finansów o rekordzie WIG: Giełda wraca na szczyt

– Sto tysięcy punktów na WIG zostało przebite. Choć zajęło to chwilę, Giełda wraca na szczyt i odzyskuje swoją świetność. To niezwykle istotne, ponieważ to właśnie na warszawskim parkiecie firmy mogą pozyskiwać kapitał na rozwój swojej działalności. Silna Giełda i stabilny rynek kapitałowy to jeden z motorów wzrostu gospodarczego. Giełda jest krwiobiegiem gospodarki, dlatego Polska potrzebuje silnego i dynamicznego rynku kapitałowego, który napędza inwestycje, wspiera przedsiębiorczość i wzmacnia konkurencyjność gospodarki. Rozwój rynku kapitałowego jest jednym z filarów naszego programu gospodarczego, ponieważ to dzięki niemu Polska może rosnąć w siłę na arenie międzynarodowej — komentuje Andrzej Domański, minister finansów.

Szef KNF: 100 tys. pkt to kamień milowy rynku

Również Jacek Jastrzębski, szef KNF podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historycznego momentu rynkowego. - – Jesteśmy świadkami historycznego wyniku Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Osiągnięcie pułapu 100 000 punktów przez WIG to ważny i przełomowy moment dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To nie tylko powód do satysfakcji dla całego środowiska związanego z polskim rynkiem kapitałowym, ale również kamień milowy w dalszym rozwoju tego rynku. Od inauguracyjnej, pierwszej sesji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w kwietniu 1991 roku, WIG przebył drogę od poziomu 1 000 punktów do dzisiejszych 100 000. Należy docenić sukces GPW i polskiego rynku kapitałowego, świadczący o stabilności polskiej gospodarki, potencjale wzrostu spółek notowanych na warszawskim parkiecie oraz o zaufaniu inwestorów. Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi KNF zależy na dalszym rozwoju polskiego rynku, wzroście jego atrakcyjności oraz jego roli w finansowaniu przedsięwzięć służących budowaniu siły polskiej gospodarki, a także długoterminowych oszczędności polskiego społeczeństwa. Dlatego zamierzamy aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu osiąganie kolejnych kamieni milowych przez GPW i polski rynek kapitałowy — mówi Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.