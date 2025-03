Konferencja Invest Cuffs co roku przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 ekspertów z rynków akcji, walut, surowców, kryptowalut, funduszy inwestycyjnych, nieruchomości czy inwestycji alternatywnych. Wydarzenie gromadzi pasjonatów finansów, ekonomii oraz inwestycji, stając się platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami a uczestnikami. Szacuje się, że tegoroczna edycja przyciągnie do Krakowa około 8 tys. uczestników.

Invest Cuffs – jedna konferencja, wiele możliwości

Kongres Invest Cuffs 2025 to także wyjątkowa okazja do zapoznania się z nowościami w ofercie brokerów oraz przedsiębiorstw ściśle związanych z rynkiem inwestycyjnym. Na trzech piętrach Krakowskiego Centrum Kongresowego, 8 tysięcy uczestników znajdzie ponad 120 standów wystawowych brokerów, domów i biur maklerskich, banków, spółek giełdowych, rynkowych ekspertów oraz wytwórców ekskluzywnych produktów, idealnie uzupełniających profil skutecznego i zyskownego tradera czy inwestora.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać merytoryczną wiedzę o podstawach inwestowania na rynku akcji, walut, kryptowalut, złota oraz nieruchomości. Zaawansowani inwestorzy poznają bardziej skomplikowane strategie inwestycyjne. Będzie to także okazja do poznania najświeższych informacji rynkowych. Kilka tysięcy uczestników, osoby decyzyjne w firmach inwestycyjnych, bankach, domach maklerskich, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych to także okazja do networkingu i wymiany doświadczeń.