Marcin Materna: Czy polityka Donalda Trumpa może zagrozić złotemu i euro?

Czy potężne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które zaczęły napływać do Polski, będą wpływać na złotego?

Tak, to dodatkowy czynnik, który będzie działać w kierunku umocnienia się naszej waluty. Pieniądze te trzeba będzie przecież wymienić na złote. Owszem, jakaś ich część będzie przeznaczona na zakup towarów z zagranicy, przede wszystkim w przypadku inwestycji energetycznych, ale też te potężne inwestycje będą sprzyjać umacnianiu się złotego. Nie wszyscy inwestują przecież krótkoterminowo. Dla tych, którzy patrzą długoterminowo, poważne inwestycje są dobrym sygnałem i zachętą.

Czyli tych czynników sprzyjających umacnianiu się złotego ciągle jest bardzo dużo. Czy można określić kurs, poziom wsparcia, którego euro nie przekroczy?

Na pewno granicą psychologiczną jest poziom 4 zł za euro. Trzeba też pamiętać, że NBP może oddziaływać na kurs złotego nie tylko poprzez stopy procentowe. Może też interweniować na rynku walutowym, choćby po to by pogrozić palcem inwestorom spekulacyjnym, którzy grają na umocnienie się złotego, by pokazać im, że trzyma rękę na pulsie i nie odpuści.

A otoczenie zewnętrzne, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale rykoszetem dotyka gospodarek europejskich i światowych? Czy gwałtowny wzrost niepewności na świecie nie powinien działać w kierunku osłabiana się walut rynków wschodzących?

Może tak być w przypadku jakiejś paniki. Ale tego mimo wszystko nie widać. Widać za to coraz szybsze tempo zadłużania się polskiego budżetu. W latach 2024 i 2025 mamy potrzeby pożyczkowe budżetu takie jak wcześniej w okresie trzech–czterech lat łącznie. Banki na pewno nie zaabsorbują takich pieniędzy. Ministerstwo Finansów będzie więc musiało coraz wyraźniej zadłużać się za granicą. Nie ma przy tym większego znaczenia, w jakiej walucie, bo w ostatecznym rozrachunku ona i tak będzie musiała przejść przez rynek, będzie musiała być zamieniona na złotówki. Dopóki będzie popyt z zagranicy na polskie obligacje, złoty będzie mocny, bo to wymusza też popyt na naszą walutę. Jeśli jednak popyt na papiery spadnie, bo na przykład w dół pójdą stopy procentowe, sytuacja się zmieni. Inwestorzy będą chcieli pozbyć się obligacji, nie będzie więc także popytu na złotego. To jednak perspektywa bardziej długoterminowa. Owszem, inwestorzy, oceniając gospodarkę, patrzą także na poziom zadłużenia. U nas on szybko rośnie, ale jednak ciągle nie wygląda tak źle na tle wielu innych krajów Europy. Teraz jeszcze najpewniej wydatki na obronność zostaną wyłączone z deficytu, przestaną go zwiększać, co dla nas też jest korzystną informacją, bo na zbrojenia przeznaczamy już blisko 5 proc. PKB. Oczywiście w sytuacji, kiedy na rynkach światowych pojawiłby się jakiś kryzys, a my mielibyśmy deficyt budżetowy rzędu 200–300 mld zł, które trzeba by było finansować za granicą, no to wtedy pojawi się problem. Z jednej strony od razu zniknie popyt na obligacje, bo inwestorzy będą chcieli wyjść z rynków wschodzących i krajów takich jak Polska, po to by kupić bezpieczniejsze papiery, na przykład amerykańskie.

A widać kryzys?

Na razie nie. Owszem, działania prezydenta Trumpa wywołują zamieszanie, ale na razie ciągle nie wiadomo, do czego ostatecznie doprowadzą. Bo może być tak, że umocnią dolara, ale też mogą go trwale osłabić.

Trump ewidentnie gra na osłabienie Europy, na osłabienie Unii Europejskiej. Czy to się może jakoś odbić na euro?

Można powiedzieć, że od lat to Unia gra na osłabienie Unii Europejskiej, jeśli wziąć pod uwagę działania, które podejmuje, a których nie podejmują inni. Mam na myśli przede wszystkim przeregulowanie, ale do pewnego stopnia także Zielony Ład. To utrudnia Unii konkurowanie. I Stany Zjednoczone starają się teraz wykorzystać swoją lepszą pozycję od tej, którą ma Europa. Tego dotąd między Stanami a Europą nie było, ale teraz wygląda na to, że to się skończyło. Do tej pory swoją silniejszą pozycję wobec innych krajów starały się narzucać Chiny, teraz próbują to robić Amerykanie.

I to może przełożyć się na osłabienie euro wobec dolara?

Może. Z drugiej jednak strony, Europa najprawdopodobniej na amerykańskie cła odpowie swoimi. Jeżeli to będzie wyrównane, to po prostu inaczej rozłożą się akcenty. Część branż straci, ale część zyska.