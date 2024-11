„Parkiet” prezentuje nową ofertę prenumeraty. Wyjątkowa propozycja dla inwestorów

To wyjątkowa propozycja dla inwestorów i entuzjastów rynków finansowych. W ramach prenumeraty, czytelnicy „Parkietu” będą mieli dostęp do najbardziej aktualnych informacji i rekomendacji dotyczących inwestycji na polskim i zagranicznym rynku akcji, obligacji, surowców oraz innych aktywów. Kampania skierowana jest do profesjonalnych inwestorów, ale także do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkami finansowymi.

Reklama

Oferta prenumeraty obejmuje m.in.:

codzienne analizy giełdowe i prognozy rynkowe - pięć wydań dziennika w tygodniu,

ekskluzywne wywiady z czołowymi analitykami i menedżerami funduszy inwestycyjnych,

rozmowy z szefami lub właścicielami najważniejszych na rynku kapitałowym firm,

szczegółowe raporty na temat spółek notowanych na warszawskiej giełdzie oraz na giełdach światowych,

dostęp do cyfrowego wydania i wszystkich treści serwisu parkiet.com ,

parkiet.com specjalistyczne dodatki i publikacje, takie jak „Akademia Parkietu” dla początkujących i zaawansowanych inwestorów oraz emitentów,

dostęp do archiwalnych wydań opublikowanych na łamach dziennika od 1998 roku.

„Parkiet” oferuje również rozszerzony pakiet Inwestor, w którym prenumeratorzy otrzymują dodatkowo fachowe książki o tematyce prawnopodatkowej oraz specjalistyczne poradniki z zakresu inwestowania.

Cezary Szymanek, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” mówi: „Po co? Aby zyskać – a mówiąc wprost: zarobić jak najwięcej. Tak zwykle odpowiadam na pytanie dotyczące prenumeraty Gazety Giełdy i Inwestorów ‘Parkiet’. Oczywiście, nie napiszemy co, kiedy i za ile należy kupić lub sprzedać, aby powiększyć swój majątek. Ale poinformujemy pierwsi o kluczowych wydarzeniach na rynkach finansowych lub o tym, że jakaś firma ma szansę stać się (i dlaczego) inwestycyjnym czarnym koniem. Opiszemy przyszłość, bo w tworzeniu prognoz gospodarczych ‘Parkietu’ biorą udział najlepsi analitycy w kraju. Wreszcie, nauczymy inwestowania we własną przyszłość, krok po kroku. Wszystko po to, aby inwestując – czy to 500, czy 50 000 złotych – wiedzieć jak robić to z sukcesem.”