Mocny spadek kursu PZU. Są dwa powody

Czy PZU straci na powodzi?

Dzisiejszy spadek notowań PZU ma też związek z powodziami, jakie dotknęły nasz kraj. Inwestorzy zadają sobie pytanie, czy wypłata świadczeń dla ubezpieczonych będzie mieć negatywny wpływ na tegoroczne wyniki spółki?

- Wpływ będzie miało, choć mniejszy niż wynikałoby to ze skali strat czy wypłacanych ubezpieczęń - tak duże szkody często są ubezpieczane w ramach reasekuryzacji u dużych globalnych ubezpieczycieli zajmujących się tą częścią rynku. W kolejnych latach natomiast spodziewam się podwyżki stawek ubezpieczeniowych. Skoro naukowcy przewidują, że takie sytuacje będą coraz częstsze wraz ze zmianami klimatu, to PZU weźmie to pod uwagę. No chyba, że politycy stwierdza że "państwowa spółka nie powinna zarabiać na szkodzie Polaków i podwyższać stawek, bo co mieszkaniec południa Polski winny", wtedy pewnie w mniejszym stopniu - komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.