Rząd zapowiada stan klęski żywiołowej

„Skoro już wiemy że jest b. źle to czas by Bruksela pokazała swoją solidarność tak jak my to robiliśmy wielokrotnie w powodziach, pożarach i klęskach w Unii Europejskiej” - napisał Jacek Siewiera.

Na południu i zachodzie Polski trwa powódź. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z żywiołem walczą również inne kraje, które są w zasięgu niżu genueńskiego. Z godziny na godzinę sytuacja powodziowa w Austrii staje się coraz trudniejsza. W Rumunii znaleziono w niedzielę piątą ofiarę śmiertelną powodzi. W Czechach na terenach powodziowych zaczęły pod wpływem naporu wody rozpadać się domy.

Pomoc dotkniętym krajom zadeklarowała Ukraina. Gotowość pomocy zgłosiła też Unia Europejska. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła o solidarności ze wszystkimi dotkniętymi niszczycielskimi powodziami.