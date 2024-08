GPW pochwaliła się wynikami. Rekordowe przychody w II kwartale 2024 roku

W drugim kwartale koszty grupy wzrosły o 6,4 proc. rdr.

W pierwszym półroczu 2024 roku grupa kapitałowa GPW osiągnęła 239,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i jest to wzrost rok do roku o 7,2 proc., natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 6,5 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2023 roku do 66,9 mln zł.

Podano, że w samym drugim kwartale 2024 roku przychody grupy osiągnęły poziom 120,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc. rdr. Przychody z rynku finansowego zwiększyły się o 16,8 proc. rdr do 76,9 mln zł, natomiast na rynku towarowym odnotowano spadek przychodów o 0,6 proc. rdr do 39,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego wzrosły o 12,7 proc. do poziomu 17,6 mln zł.

Koszty operacyjne Grupy wzrosły w drugim kwartale tego roku o 6,4 proc. rdr do 79,9 mln zł. Wyhamowanie dynamiki kosztów to głównie efekt spadku o prawie 11 proc. rok do roku kosztów usług obcych, które są pod ścisłą kontrolą.