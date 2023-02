W pierwszym miesiącu 2023 r. roku dochody budżetu państwa wynosiły 54,5 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2022 r. były niższe o 4,2 mld zł – podaje resort finansów we wtorkowym komunikacie.

Dochody podatkowe okazały się o ok. 6,2 mld zł niższe rok do roku, przyczyniły się do tego spadki wpływów z VAT i PIT. Jak informuje MF, dochody z VAT spadły o 21,4 proc. (tj. ok. 7 mld zł), a z PIT - o 6,6 proc. (tj. ok. 0,7 mld zł).

Z kolei dochody z CIT były w styczniu wyższe niż rok wcześniej o 2,7 proc. (tj. ok. 0,1 mld zł), z akcyzy - 21,3 proc. (tj. ok. 1,3 mld zł), a z podatku bankowego – o 9,1 proc. wyższe (tj. ok. 0,04 mld zł ).

Po styczniu 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 71,7 proc. ) w stosunku do wykonania po styczniu 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym miesiącu 2023 r. wyniosło 43,3 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (36,4 mld zł) wydatki były wyższe o 6,9 mld zł, tj. 18,8 proc.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do ZUS (więcej o ok. 4,6 mld zł) i związane było z przejęciem od samorządów od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+, oraz wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację uzupełniającą. Wyższa niż rok wcześniej była też subwencja dla samorządów oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (o 2,1 mld zł więcej) w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym.

Mimo iż dochody budżetu były niższe niż rok wcześniej, a wydatki wyższe niż rok wcześniej, styczeń 2023 r. zakończył się całkiem solidną nadwyżką w wysokości 11,2 mld zł. W styczniu 2022 r. kasa państwa była ponad 22 mld zł na plusie.

Limit deficytu w budżecie centralnym na 2023 r. ustalono na 68 mld zł.