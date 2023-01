Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2022 r. wyniosło ok. 1 238,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 27,6 mld zł miesiąc do miesiąca i wzrost o 100,4 mld zł rok do roku – podaje w piątkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Reklama

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy - 949,7 mld zł, dług w walutach obcych - ok. 288,7 mld zł.

Na koniec listopada, a tego okresu przede wszystkim dotyczy komunikat MF, zadłużenie SP wyniosło 1 210,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,4 mld zł w porównaniu z październikiem 2022 r. i wzrost o 72,8 mld zł od początku 2022 r.

Do końca listopada od początku 2022 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 56,2 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 16,6 mld zł, co było wypadkową wzrostu długu w euro (+2,1 mld euro, przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w dolarach, juanach oraz jenach) oraz różnic kursowych (+5,5 mld zł).