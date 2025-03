Jak mogłaby wyglądać ciekawa kampania prezydencka?

Zamiast ogólnych obietnic kandydat mógłby się zobowiązać, że wystąpi do Senatu (art. 125 Konstytucji RP) o zgodę na ogłoszenie referendum, proponując jednocześnie dziesięć pytań. Ich treść byłaby sugestią, co prezydent chciałby zmienić (jak wspomniałem, sprawczość głowy państwa jest niewielka) i jaki jest jego program. Kandydat zobowiązałby się także, że co roku będzie powtarzał tę procedurę w wybranych przez siebie oraz wyborców tematach. O te ostatnie raczej nie byłoby trudno, a sam fakt, że to prezydent je wybiera (a nie obywatele, zbierając 100 000 podpisów), a potem Senat akceptuje, minimalizowałby niebezpieczeństwo ogłoszenia pytań w irracjonalnych kwestiach czy niemożliwych do realizacji (typu „czy jesteś za zniesieniem podatków”), co zazwyczaj jest głównym argumentem przeciwników referentów. W końcu milczącym założeniem istnienia stanowiska prezydenta jest to, że piastuje je w miarę odpowiednia osoba. Jeśli nie wierzymy w jej kompetencje, obawiamy się dać jej choć odrobinę władzy, to po co w ogóle mamy taki urząd?

Poniżej kilka przykładów pytań ekonomicznych, choć z pewnością bardziej nośne w kampanii byłyby zupełnie inne kwestie. Udzielona przez większość odpowiedź byłaby jasną wskazówką, czego oczekuje społeczeństwo:

Czy jesteś za:

obowiązkiem przeprowadzenia referendum zatwierdzającego ustawy wprowadzające nowe podatki i składki,