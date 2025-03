Omnibus = chaos

I tu przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej kwestii: „być może”, „jeśli” – to nie są sformułowania, które powinny odnosić się do obowiązywania regulacji. A przecież przygotowany przez Komisję Europejską projekt dyrektyw nie jest źródłem prawa. Teraz trzeba go uzgodnić z krajami członkowskimi i unijnym parlamentem, a następnie transponować do prawa krajowego. I co się stanie, jeśli na podstawie tego projektu spółki wstrzymają swoje prace przygotowawcze, a mimo wszystko obowiązek sporządzenia raportów za rok 2025 według ESRS ich dosięgnie?

A przecież wystarczyło iść prostą, utartą drogą stanowienia unijnych regulacji – konsultacje, poprawki, dłuższe vacatio legis. Wówczas mielibyśmy spójny system raportowania zrównoważonego rozwoju wdrażany stopniowo, bez niepotrzebnego stresu i pośpiechu. Zamiast tego regulatorzy unijni w dzikim pędzie i z klapkami na oczach gnali w kierunku ściany, po drodze jeszcze zaostrzając kurs przyjęty w dyrektywie CSRD (nadmierne wymogi wobec małych i średnich emitentów z rynku regulowanego w projekcie standardu LSME). I kiedy się od tej ściany odbili, postanowili gnać w przeciwnym kierunku, zaprzepaszczając dorobek ostatniej dekady wynikający ze stosowania dyrektywy NFRD – ułomnej, ale jednak wymagającej pewnego poziomu przejrzystości w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju.

Komisja Europejska położyła na stole projekt liberalizujący przepisy w stopniu większym, niż proponowały kraje członkowskie, prawdopodobnie aby pokazać bardziej ludzką (czy może przedsiębiorczą?) twarz i licząc na ograniczenie skali liberalizacji w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Ale zakładnikami w tej grze są przedsiębiorcy, którym właśnie fundowany jest kolejny rok niepewności regulacyjnej. Jeśli poniewczasie do regulatorów dotarło wreszcie, jak skomplikowane zadanie nałożyli na spółki, i szukali rozwiązań, można było choćby wdrożyć działania zaproponowane przez Komitet Zrównoważonego Rozwoju SEG-u – dziesięć przemyślanych postulatów legislacyjnych i pięć natury organizacyjnej. W tym ideę opracowania panunijnego systemu wspierającego spółki w raportowaniu – z pewnością przyniosłoby to większe korzyści niż nowa runda niepewności.

Zarysowane powyżej kwestie to najprawdopodobniej ułamek problemów, z którymi muszą się dziś mierzyć emitenci. Ja patrzę na to z lotu ptaka, a na pewno zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy osób pracujących nad raportami. W przyszłą środę zapoznamy się z ich przemyśleniami i zastanowimy się, jak im pomóc.