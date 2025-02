Jak uwolnić firmy od polityki?

Byłby to game changer dla firm z udziałem SP notowanych na GPW, gdzie obecnie pomimo posiadania największego, ale wciąż udziału poniżej 50 proc. (w wielu przypadkach dość znacząco niższego) SP kontroluje w pełni te podmioty, co nie zawsze wychodzi im na zdrowie. Uchwalenie tego typu regulacji byłoby dowodem, że faktycznie podejmowane są działania zmierzające do odpolitycznienia spółek SP, a nie – co obserwujemy od dziesięcioleci – tylko uwolnienia ich spod wpływu poprzedników.