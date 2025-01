„Oni to my” – konsultacje Listing Act

Drugi obszar to relacje z partnerami gospodarczymi, np. negocjacje ważnej umowy, które wymagają też decyzji drugiej strony. W tym przypadku momentem uruchamiającym komunikację z inwestorami powinno być „uzgodnienie głównych elementów lub warunków” negocjowanej umowy. No i tu zaczynają się schody, bo przecież wymóg niezwłocznej publikacji raportu woła o konkretny moment w czasie. Czy jest nim zakończenie negocjacji? Czy podpisanie umowy przez emitenta? Czy informacja o podpisaniu przez drugą stronę? Czy może otrzymanie podpisanej umowy?

ESMA proponuje, aby w takim przypadku momentem uruchamiającym publikację było podjęcie decyzji o podpisaniu umowy przez właściwe ciało korporacyjne emitenta. Z jednej strony rzeczywiście wydaje się to sensowne, bardzo porządkuje proces i dość precyzyjnie definiuje obowiązek informacyjny. Z drugiej jednak naraża emitenta na potencjalne reperkusje natury biznesowej – po publicznie ogłoszonej gotowości do zawarcia umowy, druga jej strona może starać się jeszcze coś ugrać przed podpisaniem.

Trzeci obszar to procesy dotyczące emitenta prowadzone przez organy publiczne. Jeśli chodzi o postępowania wszczęte z inicjatywy emitenta (np. wniosek o przyznanie licencji), wówczas proponowana jest publikacja dwóch raportów – o złożeniu wniosku i o otrzymaniu stosownej decyzji. W przypadku natomiast postępowań prowadzonych z inicjatywy danego organu konieczne byłoby jedynie opublikowanie raportu po otrzymaniu decyzji tego organu.

Widoczna w konsultowanym dokumencie świeżość spojrzenia urzekła mnie w odniesieniu do zaproponowanej systematyki rodzajów procesów rozciągniętych w czasie. Ale już w odniesieniu do zaproponowanych rozwiązań ta świeżość raczej mnie zaniepokoiła. Obawiam się, że tak prostych recept w praktyce nie da się zrealizować. Zwłaszcza w przypadku procesów rozciągniętych w czasie wymagających zaangażowania innego partnera biznesowego. Ale po to właśnie są konsultacje, żebyśmy zgłosili swoje opinie. Można to zrobić do dnia 13 lutego do ESMA lub – za pośrednictwem SEG-u – do 6 lutego.