A jednak może się kręcić. I to jak!

Ciekawe są cechy tego zjawiska. W mediach międzynarodowych powoli rozpoczyna się dywagacja, czy nie mamy aby do czynienia z gigantyczną bańką. Można to potraktować terminologicznie: bańki to coś, co powstaje na lokalnym rynku albo w obrębie danego sektora czy jakiejś mody branżowej. Tutaj mamy sytuację nieco odmienną: cały świat daje kapitał jednemu rynkowi, czyli gra w amerykańskie zielone. Dlatego też felietonista „Financial Timesa” napisał, że to raczej jest mania, nie zwykła bańka. I przywołuje swoje doświadczenie z wizyty w Mumbaju, gdzie doradcy finansowi wręcz nalegają na to, by ich klienci dywersyfikowali swoje inwestycje. Z tym że ta dywersyfikacja ma polegać na tym, by kupować akcje na NYSE i NASDAQ, bo to są dziś zasadniczo jedyne miejsca, gdzie akcje są jeszcze droższe niż akcje spółek indyjskich notowanych w Delhi czy w Mumbaju.

Co prowadzi też do następnej refleksji, pokazującej wyjątkowość obecnej dominacji Ameryki. Dawniej, jeśli w USA trwała hossa, to zwykle podnosiła ona w mniejszym lub większym stopniu wiele innych rynków kapitałowych. Natomiast obecna megahossa amerykańska powoduje zasysanie kapitału z innych rynków. Po prostu te inne rynki drenuje finansowo. Tak jakby przypływ w nierównomiernym stopniu podnosił wszystkie łodzie.

Cóż, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni nastąpiło jakby odwrócenie paradygmatu. Teoretycznie to stan gospodarki – mniej lub bardziej jasno sprecyzowane jej fundamenty – powinien kształtować nastawienie do inwestowania. Tu jest odwrotnie. Ameryka potęgą jest, bez dwóch zdań, ale to kapitałowe oderwanie się do reszty świata jest napędzane w ogromnym stopniu sentymentem. Co więcej, ten sentyment współbuduje fundamenty wzrostu gospodarczego i w ogóle kondycji gospodarki. Czyli to nie jest polichromia, dekoracja lub trywialny PR. To taki PR, który tworzy wartość ekonomiczną.

Sentyment to kwestia kluczowa w naszej nowoczesnej rzeczywistości. Trzeba go umieć tworzyć, a przynajmniej umieć się starać. Bo sentyment to budowanie wpływu, a wpływ to dziś jest prawie wszystko.