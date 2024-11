Nasz węzeł gordyjsko-indyjski

Liczba indywidualnych rachunków inwestycyjnych dochodzi do 200 milionów. Robi wrażenie nawet wziąwszy pod uwagę, że dzieje się to w najludniejszym kraju świata. Liczba rachunków w funduszach inwestycyjnych to też około 200 milionów. I jest co kupować. Tylko w tym roku na giełdach (w Delhi i w Mumbaju) wystartowało 258 IPO. To jest jedna trzecia wszystkich na świecie. Pod względem wartości też imponująco, bo to 12 proc. globalnej wartości pierwszych ofert publicznych. Tak jakby indyjski rynek kapitałowy wyskoczył ponad ciężar swej gospodarki – PKB Indii to ciągle tylko kilka procent globalnego.

Hindusi dali się porwać giełdzie, zresztą nie tylko akcjom. Brzmi wprost nieprawdopodobnie, ale obroty na indyjskich platformach instrumentami pochodnymi stanowią podobno 80 proc. obrotów na świecie. To więcej niż entuzjazm, to szaleństwo.

W efekcie tego wszystkiego mieszkańcy Indii, niewiedzący zbyt dobrze jeszcze kilka lat temu, co to jest giełda, trzymają dziś na rachunkach bankowych zaledwie jedną trzecią całości oszczędności. Reszta popłynęła w kierunku brokerów i funduszy.

Ucyfrowienie kraju sprawia, że większość operacji inwestycyjnych wykonuje się w telefonie. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu systemu płatności o nazwie Unified Payments Interface, działającego od roku 2016. Przypuszczam, że to rozwiązanie zbliżone do chińskiego WeChata. Jedna aplikacja, która robi wszystko. Lub prawie.

Tutaj zaczyna się problem. Ten wielki indyjski boom jako żywo rodzi skojarzenia nie tyle z dojrzałymi rynkami finansowymi, co z rynkami w powijakach. Choć i to nie do końca, bo trudno uważać, że Indie są obecnie jakimś kolosalnym start-upem.

W każdym razie każdy, kto przeżył ultrahossę, ma często doświadczenie następującej po niej głębokiej bessy. A zdarzało się, także w Polsce, że i krachu.