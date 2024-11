AI zarządzi ryzykiem w banku

Oprócz procesów AML sztuczna inteligencja wykorzystywana jest z powodzeniem w weryfikacji zdolności kredytowej klientów – zarówno tych detalicznych, jak i korporacyjnych. AI identyfikuje konkretne rodzaje ryzyka finansowego przede wszystkim poprzez analizę danych historycznych w banku. AI dokonuje oceny ryzyka kredytowego, wspierając podejmowanie decyzji kredytowych. Wykorzystywane algorytmy na podstawie dotychczasowych zachowań klientów są w stanie zidentyfikować poziom ryzyka związanego z udzielaniem finansowania.

Wykorzystywanie AI ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – nie dość, że wspiera bank w procesach decyzyjnych przy udzielaniu kredytów, to dodatkowo, wykorzystując te same zbiory danych i wzorce zachowań, jest w stanie przewidzieć ryzyko powstania niewypłacalności kredytobiorcy oraz (oczywiście do pewnego stopnia) potencjalne problemy związane ze spłacaniem kredytu czy pożyczki.

Wpływa to nie tylko na indywidualne decyzje wobec wnioskujących o finansowanie, ale też pozwala bankowi na bardziej trafne dopasowanie oferty pod konkretnych klientów.

Czy decyzje kredytowe będą jeszcze szybsze?

W podejmowaniu decyzji kredytowych banki wykorzystują tzw. scoring, czyli system punktowy określający poziom wiarygodności danego klienta. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawia, że ocena wiarygodności jest znacznie bardziej dokładna, ale też jest dostępna znacznie szybciej niż tradycyjny model badania wiarygodności kredytowej klienta, opierający się na analizowaniu przez pracownika lub pracowników banku baz danych oraz dokumentów dostarczanych przez klientów. Chociaż banki nie zrezygnowały z działów dokonujących oceny kredytowej, to udział AI w podejmowaniu decyzji kredytowych jest coraz większy, co oczywiście znacząco przyspiesza czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Będzie też coraz bezpieczniej

Rozporządzenie AI wprowadziło kategorie systemów sztucznej inteligencji i klasyfikuje je w oparciu o poziom ryzyka, wynikający z jego stosowania. Do kategorii niskiego ryzyka zalicza m.in. chatboty czy systemy manipulujące treściami audio i video (tzw. deepfake’i). Do kategorii wysokiego ryzyka zaliczone będą systemy wykorzystywane przy nadzorze pracowników, ich rekrutacji, ale także właśnie systemy wykorzystywane w celu oceny zdolności kredytowej.

Kategoria wysokiego ryzyka stosowania AI przypisana procesowym ocenom ryzyka kredytowego w bankach będzie oznaczała konieczność zastosowania się do dodatkowych obowiązków, aby w ogóle móc wykorzystywać sztuczną inteligencję przy tym procesie. Ma to zapewnić komfort klientom, dla których to, czy otrzymają finansowanie z banku, jest najistotniejsze. Za niezastosowanie się do obowiązków grozić będą wysokie kary, do 3 lub 7 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu, w zależności od rodzaju naruszeń.