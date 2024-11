Rynek z marzeń i z nostalgii

Przekładam sobie powroty jako nostalgię, a poszukiwanie – jako posiadanie marzeń.

Jak to się ma do gospodarki, do biznesu, pieniądza, do rynku kapitałowego?

Myślę, że nowoczesność, innowacja, wartość dla inwestorów i tego rodzaju sprawy, o których rozmawiamy na co dzień, powstają i nabierają użyteczności wskutek powrotów i poszukiwań.

W nostalgii nie chodzi o powrót do utartych schematów. Nie chodzi o żaden powrót do korzeni. To nie trywialna „past sickness”, zresztą przez stulecia uważana za lekkie zaburzenie psychiczne. Jak pisze Zygmunt Bauman w „Retrotopii”, „w XVII wieku nostalgię uznawano za łatwą do wyleczenia dolegliwość, na którą szwajcarscy lekarze zalecali opium, pijawki czy wycieczkę w góry”.

Nostalgia, która stała się składnikiem naszej nowoczesności, to tęsknota za kiedyś przeżywanymi emocjami. Nostalgia to powrót, a zarazem niepokój, a nawet ból. Ten niepokój popycha do zmiany status quo. Nostalgia nie jest zapadaniem się w sobie, lecz ożywczą siłą motywującą nas do działania.

Z tego powodu nostalgia jest blisko spokrewniona z poszukiwaniem. Słucham, jak o AI opowiada Wojciech Zaremba, jedna z ważnych osób w OpenAI. Jest to czyste poszukiwanie, niezwykle intelektualne, a zarazem sprawcze. Podziwiam to, a nawet zazdroszczę niespożytej energii napędzającej dążenie do wypracowania wielkiego dzieła. Co nie zmienia mojej oceny tego akurat wynalazku ludzkości – uważam przecież, że AI nie jest nowym humanizmem, lecz jego upadkiem.