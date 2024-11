Deficyt jak bumerang

2021: Wydali ok. 350 mld zł poza budżetem państwa, co jest całkowicie poza kontrolą parlamentu. W ten sposób cały czas się zadłużamy. Programy, jak 500+ czy obniżenie wieku emerytalnego, doprowadzą do ucieczki z rynku pracy wielu setek tysięcy osób.

2022: Budżet proinflacyjny, rozpasany i fasadowy. Wskaźniki makroekonomiczne w tym projekcie są wzięte z sufitu, są jak kulą w płot.

Co roku ten sam spektakl. Póki co karuzela się kręci, ale pytanie jak długo. Krytyka każdego budżetu taka sama bez względu na jej autorów i co warto podkreślić – zazwyczaj słuszna. No, chyba że przejdziemy do porządku dziennego nad stwierdzeniem – propagowanym przez nowoczesną teorię monetarną – że zwiększanie długu publicznego to droga do dobrobytu. Wtedy powyższa krytyka jest całkowicie nieuzasadniona i – obserwując sytuację gospodarczą kraju w ciągu ostatnich 20 lat – może się wielu wydawać kuszącą optyką. Dobrobyt na koszt przyszłych pokoleń i zwiększającego się zadłużenia.

Tyle że ostatnio stawka się zwiększyła. Dziś mamy nie 30–60 mld deficytu, tylko ponad 200 mld zł, na kolejny rok szykuje się kolejny rekord. A co słyszymy z tych samych kręgów, z których pochodzi część z powyższych cytatów:

Nie planujemy korekt w programie 800+.

Nie ma planów podwyższenia wieku emerytalnego czy skończenia z przywilejami emerytalnymi (zawodowymi, ze względu na płeć itp.).