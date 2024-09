STEM a sztuczna inteligencja, czyli jak wykształcić liderów przyszłości

Chociaż SI nie zastąpi ludzi, to osoby, które umiejętnie korzystają ze sztucznej inteligencji, zastąpią tych, którzy tego nie potrafią. To spostrzeżenie odzwierciedla zarówno potencjał, jak i wyzwania, przed którymi stoimy w erze cyfrowej.

Na podstawę rozwoju SI składa się solidne wykształcenie w dziedzinach STEM-u. Ścieżka ta wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z takich dziedzin jak kognitywistyka, neuronauka i językoznawstwo, które są kluczowe dla rozwoju systemów zdolnych do naśladowania ludzkiego myślenia. Jednakże same umiejętności twarde nie wystarczą. Współczesny specjalista w dziedzinie SI musi również posiadać rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, praca zespołowa i ciekawość. Te kompetencje wydają się nieodzowne w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym, gdzie innowacje często wynikają z twórczej współpracy i zdolności do adaptacji.

Sukcesy edukacyjne, na które wpływają zarówno zaangażowanie rodziców, jak i warunki rozwoju społecznego, odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu przyszłych pokoleń do wyzwań związanych z SI. Niemniej jednak, jak pokazują badania, nadmierna kontrola rodzicielska w połączeniu z intensywnym korzystaniem z mediów społecznościowych może prowadzić do ograniczenia samodzielnej zabawy dzieci, co negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne, nastawienie społeczne i rozwijanie zainteresowań. W kontekście postępów w dziedzinie SI zachowanie równowagi między edukacją a swobodnym rozwojem stanowi klucz do wykształcenia pokolenia zdolnego do kreatywnego myślenia i innowacji.

Polska, której gospodarka odnotowała znaczny wzrost w ciągu dwóch minionych dekad, stoi przed wyzwaniem utrzymania czy wręcz zintensyfikowania tempa zmian. Wysoka jakość edukacji, szczególnie w dziedzinach STEM-u, stanowi klucz do podtrzymania tej trajektorii. Wpływ wyników PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) na wzrost PKB podkreślili Eric Hanushek i Ludger Woessmann. Zwyżka o 25 punktów potencjalnie prowadzi do 0,5-proc. wzrostu PKB na mieszkańca. Ostatnie wyniki PISA w Polsce były jednak rozczarowujące.

Inwestowanie w edukację, szczególnie w obszarach związanych z SI, to dziś już nie opcja, tylko warunek konieczny do powodzenia w globalnej konkurencji. Co ciekawe, Polska wyróżnia się na tle Europy wysokim udziałem kobiet w dziedzinach STEM-u. Może tkwi w tym potencjał w kontekście przyszłościowych innowacji?