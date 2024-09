Co za dużo, to niezdrowo

Zdaniem amerykańskiej komisji firmy inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz rządowe programy będące członkami tej organizacji powinny ponieść konsekwencje za swoje zaangażowanie w sytuacji, kiedy w sposób priorytetowy traktują kwestie środowiskowe, a nie interes swoich klientów, czyli wzrost wyniku finansowego.

Podmioty finansowe, które skupiają się na inwestycjach zrównoważonych środowiskowo, mogą potwierdzać swoje intencje poprzez uczestnictwo w wielu różnych inicjatywach. Do najważniejszych projektów można na pewno zaliczyć United Nation Global Compact (UNGC), Principles for Responsible Investment (PRI) oraz Sustainable Investem Forum. Uczestnictwo w tych inicjatywach wiąże się najczęściej z potwierdzeniem realizacji określonych celów, a członkowie są zobowiązani do wspierania budowy przejrzystego rynku zrównoważonych inwestycji poprzez odpowiednie i dobrze zaprojektowane regulacje i praktyki branżowe.

Ważnym zadaniem takich organizacji może być również opiniowanie aktów prawnych czy prowadzenie badań, które umożliwiają lepsze zrozumienie zrównoważonych inwestycji i przeszkód napotykanych przez inwestorów zorientowanych na zrównoważony rozwój. Tylko PRI skupia obecnie ponad 4 tysiące podmiotów na całym świecie zarządzających aktywami o wartości na poziomie 140 bln USD. Do tego należy dodać wiele lokalnych stowarzyszeń, fundacji czy instytutów, które skupiają się na kwestiach klimatycznych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Aktualna sytuacja może być nie tylko wynikiem presji politycznej, ale również może za tym stać optymalizacja zaangażowania firm w różne inicjatywy związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju. Warto pamiętać, że większość takich projektów wiąże się z koniecznością zaangażowania zasobów i środków finansowych, a te w większości firm u członków czy potencjalnych członków mają jakiś określony limit. Dlatego czasami należy podjąć decyzję odnośnie do tego, czy należymy do wszystkich, czy tylko do wybranych projektów, na których nam zależy najbardziej, z których mamy największe korzyści. Takie decyzje często podejmowane są w wyniku oceny doświadczenia dotychczasowej współpracy, ale mogą być również efektem różnych czynników zewnętrznych – tak jak mamy do czynienia obecnie w przypadku Stanów Zjednoczonych i organizacji CA100+.

Na razie jednak przedstawiciele CA100+ nie poddają się i deklarują podtrzymanie działalności. W ich opinii organizacja miała transformacyjny wpływ na upowszechnianie praktyki zarządzania klimatem oraz zarządzania ryzykiem, które na końcu ma charakter finansowy i dlatego musi być uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych.

Organizacja ta deklaruje dalsze wsparcie inwestorów na całym świecie, bo pozostaje największą inicjatywą angażującą inwestorów w zmiany klimatu i zapewnienia długoterminowej wartości dla swoich beneficjentów i klientów.