Ochrona prawna wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych

W ramach tego postępowania nadzorca układu – po sporządzeniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego – formalnie obwieszcza ustalenie dnia układowego. Skutki tego obwieszczenia są dalekosiężne. Przede wszystkim od chwili obwieszczenia ustalenia dnia układowego z mocy prawa zawiesza się egzekucję z majątku dłużnika i zakazuje się wszczynania względem niego nowych postępowań egzekucyjnych. Na wniosek nadzorcy układu lub dłużnika sąd może uchylić zajęcia dokonane w trakcie toczących się postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających w zakresie niezbędnym do dalszego prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej. Kwoty uzyskane w toku zawieszonych postępowań egzekucyjnych, lecz jeszcze nie przekazane wierzycielowi, wracają do majątku dłużnika. Co istotne, ochrona przed egzekucją obejmuje również zabezpieczonych wierzycieli rzeczowych dochodzących zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego rozciągają się również na umowy zawarte przez dłużnika. Niedozwolone jest wypowiedzenie (bez zgody rady wierzycieli) umowy najmu lokalu, w którym dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo. Zakazane jest również wypowiadanie umów kredytowych (w zakresie funduszy udostępnionych kredytobiorcy przed otwarciem postępowania), a także umów leasingu, ubezpieczenia (innego niż na życie), rachunku bankowego, poręczenia, licencji udzielonych dłużnikowi, a także gwarancji lub akredytyw oraz innych umów niezbędnych dłużnikowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakaz nie obowiązuje, jeśli podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonanie jej przez dłużnika po obwieszczeniu dnia układowego.

Mimo że z chwilą obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dłużnik ma ograniczone możliwości rozporządzania swoim majątkiem, a do podejmowania przez niego działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda nadzorcy układu, tak daleko idąca ochrona przed egzekucją w połączeniu z minimum formalności czyni postępowanie o zatwierdzenie układu niezwykle atrakcyjnym dla dłużników.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie omówione wyżej cechy, postępowanie to zapewnia dłużnikom daleko idącą ochronę. Ta atrakcyjność niejednokrotnie prowadzi ich do nadużyć. Często postępowanie wszczynane jest przez dłużników niezagrożonych niewypłacalnością, trudności finansowe są pozorowane w celu redukcji swojego zadłużenia. Taka formuła postępowania jest też nierzadko wykorzystywana do uzyskania ochrony przed toczącymi się egzekucjami, zaś dłużnik nie podejmuje żadnych faktycznych działań prowadzących do zawarcia układu z wierzycielami. Zdarza się też, że postępowanie jest wszczynane, gdy sytuacja finansowa dłużnika jest już tak zła, że uzasadniałaby otwarcie postępowania upadłościowego, a dłużnik jest w pełni świadomy, że nie będzie w stanie wykonać postanowień układu.

Według statystyk w 2023 r. 31 proc. postępowań zakończyło się zawarciem układu (odsetek za 2022 r. był podobny – 29 proc., zaś za 2021 r. nieznacznie niższy – 24 proc.). Ponadto w 2023 r. sądy nie zatwierdziły 10 proc. układów (statystyki za 2022 r. i 2021 r. to odpowiednio 13 proc. i 17 proc.)*. Nie świadczy to o powszechności nadużyć, ale mimo to pokazuje, że sporo wszczętych postępowań nie prowadzi do zawarcia układu.

Przepisy przewidują pewne środki ochrony wierzycieli. Należy mieć na uwadze, że postępowanie o zatwierdzenie układu ma na celu uniknięcie upadłości dłużnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych interesów wierzycieli. Poniżej wyjaśniamy, jak wierzyciele mogą bronić się przed nadużyciami dłużników.