Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, mimo solidnego zysku, wyniki finansowe Taurona są niższe niż w poprzednim roku.

Który segment działalności odpowiada za większość zysków Grupy i jak radziły sobie odnawialne źródła energii.

Jakie strategiczne inwestycje mają napędzać transformację energetyczną i zapewnić stabilne dostawy energii.

W jaki sposób nowe, elastyczne oferty taryfowe przyciągają dziesiątki tysięcy klientów.

W I półroczu 2026 r. Grupa Tauron wypracowała 3 697 mln zł EBITDA, co jest wynikiem niższym o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Największy udział w EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja odpowiadający za 64 proc. łącznej EBITDA.

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Wyniki nieco gorsze niż przed rokiem

Udział segmentu Wytwarzanie wyniósł 13 proc., segmentów OZE oraz Sprzedaż i Handel Hurtowy po 7 proc., a segmentu Ciepło 6 proc. łącznej EBITDA Grupy. Wynik netto także jest niższy niż przed rokiem. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. wynik ten wyniósł ok. 2 mld zł, a za pierwsze półrocze 2026 r. wynik wyniósł 1,56 mld zł (wynik gorszy o 24 proc.).

– Wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu br., mimo spadku w stosunku do analogicznego okresu 2025 r., oceniamy jako dobre. Niższe poziomy r/r są przede wszystkim pochodną zdarzeń, na które Spółka miała ograniczony wpływ, w tym niższej rentowności na sprzedaży energii na rzecz gospodarstw domowych, wynikającej z ustalonego poziomu taryfy oraz rosnących kosztów profilu i bilansowania, obniżenia poziomu WACC, ujemnego rozliczenia konta regulacyjnego w segmencie Dystrybucja oraz słabszej wietrzności i niższych zrealizowanych cen w segmencie OZE. Jednocześnie dobre wyniki osiągnęły Segmenty Wytwarzanie i Ciepło – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona Polska Energia.

– Pierwsze półrocze 2026 roku było dla Grupy Tauron okresem konsekwentnej realizacji założonych celów strategicznych. Osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, wypłaciliśmy ponad 350 mln zł dywidendy oraz rozpędzamy nasz program inwestycyjny. Rozwijamy nie tylko dystrybucję, OZE i magazyny energii, ale także niskoemisyjne, efektywne jednostki kogeneracyjne oparte na paliwie gazowym. Pozyskane w pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł w ramach aukcji na premię kogeneracyjną, poprzedzone uzyskanym pod koniec 2025 r. wsparciem z rynku mocy w wysokości 3,8 mld zł, napędzają transformację energetyczną Grupy Tauron, jednocześnie zapewniając stabilne dostawy energii i długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy – dodał prezes Taurona Polska Energia.

Coraz więcej chętnych korzysta z elastycznych ofert sprzedaży

Tauron podkreśla, że stara się promować działania, które mogą pomóc obniżać rachunki za energię. W pierwszym półroczu blisko 60 tys. gospodarstw domowych zmieniło taryfę jednostrefową na wielostrefową, np. G13, a z internetowego doradcy energetycznego Taurona, pomagającego dobrać najkorzystniejszą taryfę, skorzystano ponad 700 tys. razy. – W czerwcu wprowadziliśmy też ofertę, w której w weekendy i dni ustawowo wolne prąd może być tańszy nawet o 90 proc. względem taryfy G11. Mamy już prawie 400 tys. klientów z gwarancją ceny na 9 lat, a dla osób zainteresowanych cenami giełdowymi przygotowaliśmy rozwiązanie z gwarancją maksymalnej ceny średnioważonej, chroniące przed nadmiernym wzrostem kosztów energii – mówi Grzegorz Lot.

Większa produkcja energii

W I półroczu 2026 r. Grupa wytworzyła łącznie 6,77 TWh energii elektrycznej, tj. o 24 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to produkcja energii elektrycznej wyniosła 5,47 TWh. W I półroczu 2026 r. źródła konwencjonalne Grupy wyprodukowały 5,89 TWh energii elektrycznej, tj. o 28 proc. więcej w porównaniu do I półrocza 2025 r., przede wszystkim na skutek niższych temperatur zewnętrznych, które wystąpiły w pierwszych miesiącach bieżącego roku oraz sprzyjającej dla źródeł węglowych sytuacji rynkowej.

Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,89 TWh energii elektrycznej, z czego 0,81 TWh pochodziło z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych (wzrost o 3 proc. rok do roku). Zwiększenie wolumenu produkcji jest efektem oddania do eksploatacji dwóch farm wiatrowych (Sieradz 24 MW i Nowa Brzeźnica 120 MW) oraz fotowoltaicznych (Postomino 90 MW i Bałków 54 MW). Powyższe pozwoliło na ograniczenie negatywnych skutków spadku wietrzności w stosunku do roku ubiegłego.

Wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej Grupy Kapitałowej Tauron wyniósł 13,72 TWh, co oznacza 8 proc. wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost jest pochodną aktywnych działań sprzedażowych oraz poszerzania oferty o nowe produkty.

Segment Dystrybucja zanotował spadek EBITDA o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Zmiana ta była spowodowana przede wszystkim niższą marżą na usłudze dystrybucyjnej, wynikającą z ujemnego rozliczenia w ramach konta regulacyjnego oraz z niższego o 1,34 p.p. r/r średnioważonego kosztu kapitału (WACC) ujętego w taryfie na 2026 r. Z kolei pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost wartości regulacyjnej aktywów (26,6 mld zł w 2026 r. vs 24,6 mld zł w 2025 r.) oraz wyższe zapotrzebowanie klientów na energię wynikające z niższych temperatur zewnętrznych.

Wynik EBITDA segmentu OZE był niższy o 23 proc. w porównaniu do I półrocza 2025 r., co było spowodowane spadkiem uzyskanej marży na energii elektrycznej, wynikającym głównie z niższych cen sprzedaży energii, a także niższym wynikiem na sprzedaży świadectw pochodzenia energii (PM OZE). Wpływ na wynik segmentu miał także niższy r/r poziom wietrzności, mitygowany poprzez oddanie do eksploatacji nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Wynik EBITDA segmentu Ciepło ukształtował się na poziomie o 24 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2025 roku. Pozytywnie na wynik wpłynęła wyższa uzyskana marża na sprzedaży ciepła, wynikająca głównie z większego wolumenu sprzedaży i przesyłu ciepła oraz niższych kosztów wytworzenia (efekt spadku cen zakupu węgla). Ponadto na wzrost wyniku EBITDA segmentu Ciepło miały wpływ wyższa taryfa na przesył ciepła, zrealizowana marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższy o 17 mln zł r/r wynik spółki TAMEH Holding związany z otrzymanymi środkami od syndyka masy upadłościowej spółki TAMEH Czech.

W segmencie Sprzedaż i Handel Hurtowy wynik EBITDA ukształtował się na poziomie o ponad połowę niższym wobec wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2025 r., co było pochodną niższej uzyskanej marży ze sprzedaży elektrycznej. Wynik segmentu pozostawał przede wszystkim pod wpływem niższej rentowności na sprzedaży energii na rzecz gospodarstw domowych oraz rosnących kosztów profilu i bilansowania.

EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa o 8 proc. wobec analogicznego okresu 2025 r. w wyniku uzyskania niższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanej spadkiem cen energii elektrycznej oraz zmianą struktury pochodzenia sprzedawanej energii (niższy r/r udział energii pochodzącej z odkupów oraz wyższy udział energii z produkcji we własnych źródłach). Negatywny wpływ tych czynników został częściowo zniwelowany przez wzrost przychodów z mocy bilansujących, niższe koszty oraz wyższy wolumen wytworzenia energii.