Pięć unijnych państw wystosowało list do komisarza UE ds. klimatu Wopke’a Hoekstry o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych
Jak dowiedziała się w sobotę agencja Reutera, ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wystosowali datowany na piątek wspólny apel do komisarza UE ds. klimatu, Wopke’a Hoekstry, o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych, który objąłby całą Wspólnotę. Jak wskazali, powodem jest drastyczny wzrost cen ropy naftowej i gazu wywołany wojną USA i Izraela z Iranem.
Ministrowie finansów przekonują, że taki środek mógłby pomóc sfinansować wsparcie dla konsumentów w obliczu wysokich cen energii i byłby sygnałem, że unijne rządy są „zjednoczone i zdolne do podjęcia działań”.
„Umożliwiłoby to sfinansowanie tymczasowej ulgi, szczególnie dla konsumentów, oraz zahamowanie rosnącej inflacji bez nakładania dodatkowych obciążeń na budżety publiczne” – napisali ministrowie. Jak dodali, rozwiązanie to wysłałoby również jasny komunikat, że „ci, którzy czerpią zyski z konsekwencji wojny, muszą dołożyć swoją cegiełkę do odciążenia ogółu społeczeństwa”.
Ministrowie przypomnieli w liście, że w 2022 roku wprowadzono podobny podatek nadzwyczajny w celu przeciwdziałania wysokim cenom energii. „Biorąc pod uwagę obecne zakłócenia rynku i ograniczenia fiskalne, Komisja Europejska powinna szybko opracować podobny ogólnounijny instrument składkowy oparty na solidnej podstawie prawnej” – podkreślili.
W dokumencie nie podano szczegółów dotyczących proponowanej wysokości podatku ani tego, na które konkretnie firmy miałby on zostać nałożony.
Podobne rozwiązanie zapowiedział również w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. 27 marca Sejm i Senat w ekspresowym tempie przyjęły pakiet rządowych projektów ustaw obniżających ceny paliw, tzw. CPN („Ceny Paliwa Niżej”). Program wprowadza obniżkę VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz maksymalną cenę detaliczną na paliwa. W planach rządu jest też podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, choć szczegółów jeszcze nie znamy.
Jak tłumaczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Trójką Polskiego Radia, rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych ze względu na wysokie marże rafineryjne w branży.
Niemieckie Stowarzyszenie Paliw i Energii, reprezentujące rafinerie i stacje benzynowe, skrytykowało już pomysł wprowadzenia nowego podatku. Jak stwierdziło, wrażenie, iż firmy osiągają nieuzasadnione zyski, jest błędne i że nie ma uzasadnienia dla podatku od nadzwyczajnych zysków.
„Naszym głównym celem jest utrzymanie dostaw paliw w Niemczech w coraz trudniejszych warunkach” – przekazało stowarzyszenie w oświadczeniu, cytowanym przez Reutersa.
