Kontrakt na S&P 500 spada poniżej 7400 pkt. Dla odmiany zdecydowanie lepiej prezentuje się sytuacja na Starym Kontynencie – skala zwyżek niemieckiego DAX-a przekracza 1%, a notowania wychodzą powyżej 24 600 pkt. Europa nadrabia zaległości względem Ameryki.

Rajd napędzany rozwojem sztucznej inteligencji zaczyna słabnąć. Dla jego przyszłości kluczowe będą publikowane jutro po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Nvidii. Jeśli raport pozytywnie zaskoczy, sentyment wobec sektora technologicznego może ponownie napędzić optymizm.

Trump coraz bardziej frustruje się sytuacją w Cieśninie Ormuz i ostrzega, że czas się kończy. Powiedział, że na prośbę krajów Zatoki Perskiej wstrzymał planowany na dziś atak. Trudno powiedzieć, czy jest to faktyczna zapowiedź wznowienia działań w dalszej części tygodnia, czy jedynie próba wywarcia presji na władzach w Teheranie, aby przyspieszyć decyzje. Przekonamy się o tym w kolejnych dniach. W weekend drony zaatakowały elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dziś baryłka WTI cofa się do poziomu 103 USD.

Brak przełomu oraz perspektyw na zakończenie konfliktu z Iranem zwiększa obawy, że faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz pogłębi zakłócenia na rynku energii, co może dalej podbijać inflację i napędzać wzrost rentowności. To nadal główne zagrożenie dla sentymentu rynkowego.

Na rynku walutowym dolar ponownie zyskuje na wartości, a kurs EUR/USD spada w kierunku 1,16. Brak deeskalacji napięć z Iranem wspiera notowania amerykańskiej waluty. Mimo to złoty pozostaje stabilny, a kurs EUR/PLN utrzymuje się poniżej 4,24.

US500.f; D1 Foto: BM mBanku

Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.