Prace nad ustawą wiatrakową ponownie ruszają w Sejmie

W pierwszym tygodniu po długim weekendzie Sejm wraca do prac nad liberalizacją ustawy odległościowej. To, co skupia uwagę branży, to nie zmniejszenie odległości, ale zmniejszenie obostrzeń, które pojawiają się w nowym projekcie ustawy.