Enea chce kolejnych akwizycji i ma na to jeszcze środki

Zakup farmy wiatrowej o mocy ok. 83 MW to druga w tym roku transakcja na rynku farm wiatrowych Enei. W marcu ta spółka zakupiła od European Energy sześć projektów wiatrowych o mocy 83 MW za kwotę ok. 872 mln zł. Mimo, że obecna transakcja jest tańsza niż marcowa, to Enea podkreśla, że inna cena wynika z innej produktywności projektów.

Zapowiedź kolejnych zakupów

Enea tylko w tym roku chce wydać na projekty OZE 2,5 mld zł, a już teraz po tych dwóch transakcjach wydała ponad 1,6 mld zł. - "Zostało nam jeszcze kilkaset milionów złotych. Prawdopodobnie ta transakcja nie będzie ostatnią w tym roku. Chcielibyśmy dojść do pułapu 300 MW w wietrze, które zasiliłyby Grupę Enea" - powiedział Arkadiusz Arusztowicz, prezes Enea Nowa Energia podczas briefingu prasowego w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Łączna moc projektów OZE w Enei na koniec 2024 r. wynosiła blisko 500 MW.

Nowa farma wiatrowa, złożona z 16 wiatraków Siemens Gamesa nowej generacji po 5,2 MW każdy, jest zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego, posiada pozwolenie na użytkowanie, a obecnie trwa proces uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

"Zakładamy, że w ciągu 2-3 miesięcy uzyskamy koncesję Farma będzie produkowała około 200 GWh energii zielonej, którą będziemy w całości sprzedawać naszym klientom końcowym" - powiedział wiceprezes Enei Bartosz Krysta.