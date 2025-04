Enea planuje kolejne przejęcia OZE

Biorąc pod uwagę wyniki Enei za 2024 r., który sektor działalności jest najbardziej dochodowy?

Z perspektywy osiągniętych wyników to był bardzo dobry rok, poprawiliśmy EBITDA w stosunku do 2023 r. o 508 mln zł. Zarabiamy na trzech obszarach: wydobyciu, wytwarzaniu i dystrybucji. W wydobyciu w naszej kopalni Bogdanka ten wynik był mniejszy rok do roku, ale wciąż satysfakcjonujący. Spadek EBITDA wynikał głównie z niższych cen sprzedaży węgla niż rok wcześniej. W wytwarzaniu utrzymaliśmy dobre wyniki z 2023 r. W obszarze dystrybucji sytuacja jest cały czas stabilna – będziemy zgodnie z modelem regulacyjnym zwiększać wynik, co jest konsekwencją realizowanych inwestycji i poprawy efektywności działania. W poprzednim roku przyrost EBITDA w tym obszarze w stosunku do 2023 r. wyniósł 462 mln zł. Daleki od oczekiwań był ponownie wynik w segmencie sprzedaży energii, co było wynikiem regulacji. Dostrzegamy potencjał rozwoju tego obszaru w przyszłości.