Wiatraki na lądzie przejdą rządowe głosowanie

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów ma zająć się m.in. projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projekt przewiduje zniesienie wprowadzonej w 2016 r. zasady 10H, czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości wraz z wirnikiem od zabudowań mieszkalnych. Obecne brzmienie przepisów dopuszcza pod pewnymi warunkami zmniejszenie tej odległości do 700 m. Projektowane przepisy mają wyznaczyć odległość minimalną 500 m. Do ostatnich zmian w tej ustawie doszło dwa lata temu, kiedy przejęto zasadę 700 m. Wówczas rząd PiS kierowany przez Mateusza Morawieckiego także zgodził się na 500 m. Odległość zmieniono w efekcie prac komisji sejmowych. Obecna koalicja odległości już nie zmieni, ale prace w parlamencie mogą się ciągnąć i nie jest jasne, czy ustawa zostanie przyjęta przez parlament przed wyborami prezydenckimi. Obecny prezydent także może mieć uwagi do zbyt daleko idącej – zdaniem części polityków PiS – liberalizacji przepisów.