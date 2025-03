Kiedy debiut EcoRun?

EcoRun zamierza do końca maja złożyć prospekt emisyjny do KNF. W planach jest debiut na rynku głównym jeszcze w tym roku. Szczegóły nie są na razie znane. W przygotowaniach do wejścia na parkiet spółkę wspiera DM INC.

- Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. EcoRun to spółka, która pokazuje, że w sektorze OZE można się rozwijać nawet pomimo braku dużych programów dopłat rządowych. Spółka dojrzała do rynku kapitałowego i będziemy dążyć do tego, aby w tym roku zadebiutowała na giełdzie – komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes DM INC.