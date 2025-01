Będą nowe elektrownie gazowe, a ułatwień dla OZE próżno szukać

Rząd zapowiada kolejną już nowelizację ustawy o rynku mocy oraz prawa energetycznego. Pierwsza zmiana w prawie ma pozwolić na otrzymanie wsparcia publicznego przez elektrownie gazowe jeszcze w tym roku. Chodzi o bloki gazowe w Kozienicach i Gdańsku. O te zapisy w szczególności zabiegały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), dla których te elektrownie pozwolą zabezpieczyć moc do produkcji prądu pod koniec tej dekady. Z kolei zmiany w prawie energetycznym mają uprościć proces przyłączenia OZE do sieci. Eksperci są jednak co do tego sceptyczni. Na razie poznaliśmy jedynie zapowiedzi zmian w wykazie prac legislacyjnych rządu.