Spadek przychodów ML System. Strata rośnie

Strata netto wyniosła 32,6 mln zł, wobec 4,6 mln zł straty w 2023 r. Zysk brutto ze sprzedaży spadł do 8,4 mln zł z 31,9 mln zł rok wcześniej. - Podejmujemy zdecydowane działania, by nadać spółce nową dynamikę rozwojową. W IV kwartale 2024 roku rozpoczęliśmy proces optymalizacji wewnętrznych struktur, koncentrując się na standaryzacji produkcji i ekspansji eksportowej. Równocześnie dążymy do obniżenia kosztów i poprawy marż, aby wzmocnić konkurencyjność i długoterminową rentowność spółki – efekty tych działań były widoczne już w IV kwartale - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes spółki, Edyta Stanek.

Wyniki pod presją Chin

Jak podano w komunikacie prasowym, w 2024 roku wyniki finansowe ML System były pod presją kilku czynników, które wpłynęły na spadek rentowności. Trudna sytuacja na rynku budowlanym, który pozostaje w stagnacji, oraz wysokie ceny komponentów fotowoltaicznych w porównaniu z tanimi, gotowymi modułami importowanymi z Chin, miały największy wpływ na niższą niż oczekiwano dynamikę przychodów i wyniku.

- Cieszymy się, że mimo kryzysu segment produktów nowej ery kwantowej i szkła powłokowego nie odnotował spadków, a nasi klienci doceniają nasze innowacyjne produkty, ponawiając zamówienia. Rynki zagraniczne stanowią dla nas najbardziej perspektywiczną drogę rozwoju, zarówno z uwagi na oferowany tam miks produktowy, jak i osiągane marż - dodała.

Na wyniki finansowe w 2024 roku wpływ miały także wzrosty w obszarze stanu zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń (44,7 mln zł w porównaniu z 34,3 mln zł w 2023 roku), amortyzacji (26,9 mln zł w 2024 roku w porównaniu z 22,6 mln zł w 2023 roku) oraz koszty finansowania dłużnego, szczególnie związane z inwestycją w zakresie nowej hali produkcyjnej (10,4 mln zł w 2024 roku w porównaniu z 8,6 mln zł w 2023 roku).