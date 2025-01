Notowania spółki stoją pod znakiem wzrostów po informacji o zawartym na okres trzech lat współpracy z firmą Sisecam, która otwiera tej firmie rynek turecki na swoje fotowoltaiczne produkty. Umowa ma bowiem charakter wyłączny na terenie Turcji i obejmuje pośrednictwo w sprzedaży rozwiązań BIPV (Building Integrated Photovoltaics) opracowanych przez ML System. Po wtorkowych wzrostach, także środowa sesja dla ML System jest obiecująca. Dzień rozpoczął się od ponad 1 proc. wzrostu.

Szczegóły umowy

W ramach współpracy Sisecam uruchomi nową linię produktową pod nazwą „Sisecam BIPV by ML System”, opartą na kolekcji ML System Photonwall. Oficjalna premiera tej linii odbyła się podczas ubiegłotygodniowych targów BAU w Monachium.- Partnerstwo z Sisecam to rezultat prac B+R oraz kilkuletniej współpracy i budowania relacji. Przeprowadzone przez Sisecam audyty technologiczne potwierdziły najwyższy standard naszego zakładu produkcyjnego, jakość oferowanych wyrobów oraz atrakcyjność rynkową produktów ML System. Podpisana umowa dowodzi, jak istotną rolę Sisecam przypisuje zrównoważonemu rozwojowi i rozbudowie portfolio o innowacyjne rozwiązania dostosowane do obecnych potrzeb rynku. Cieszymy się, że nasze wysiłki i wspólnie obrany kierunek przyniosły efekt w postaci tej umowy. Dzięki niej, we współpracy z tak renomowanym partnerem, będziemy wspólnie rozwijać i promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w architektonicznych rozwiązaniach na rynku tureckim - powiedziała Edyta Stanek, prezes zarządu ML System.

Sisecam to największy producent szkła płaskiego w Europie i piąty największy na świecie. Firma działa w ponad 150 krajach, nieustannie rozwijając swoją ofertę i technologie, a także podejmując inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.