PGE i ZE PAK bliskie rewolucji. Będzie drugi atom w Polsce?

PGE kontrolowana przez rząd jest zainteresowana nabyciem od prywatnej firmy ZE PAK 100 proc. udziałów spółki PAK CCGT realizującej projekt gazowy na terenie Elektrowni Adamów oraz 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, odpowiedzialnej za drugi projekt jądrowy w Polsce. Pozostałe 50 proc. już teraz posiada PGE. PGE i kontrolowany przez Zygmunta Solorza ZE PAK podpisały porozumienie w sprawie ustalenia warunków zakupu projektu gazowego i jądrowego.

Jak tłumaczy Paweł Puchalski, analityk z Santander BM, w porozumieniu między PGE a ZE PAK nie chodzi – wbrew temu, co można było pozornie sądzić – o rozliczenie dotyczące kosztów rekultywacji terenów po konińskiej kopalni węgla brunatnego. – To koszt kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, który nadal będzie po stronie ZE PAK. To, o czym należy pamiętać, to fakt, że wspólna spółka PGE PAK Energia Jądrowa, której pozostałe 50 proc. chciałaby przejąć PGE, nie posiada obecnie żadnych aktywów, gruntów ani przyłączy. To wszystko obecnie pozostaje po stronie ZE PAK – mówi analityk.

Jak czytać te plany? Pierwszy krok, jaki został dokonany z pewnością przy aprobacie premiera Donalda Tuska, pokazuje, że rząd chce w aksamitny sposób zakończyć realizację wspólnych interesów z Solorzem. Dla ZE PAK oferta PGE otwiera możliwości wcześniejszego opuszczenia projektu jądrowego. Uczestnictwo ZE PAK w spółce celowej PGE PAK EJ miało dotyczyć przekazania lokalizacji. ZE PAK nie posiada takiego kapitału, który pozwalałby na finansowanie takiej inwestycji jak atom. Spółka pożegna się także, jak się okazuje, z budowaną elektrownią gazową w Adamowie o mocy 560 MW, jeśli dojdzie do porozumienia z PGE. Z ostatnim blokiem na węgiel brunatny ZE PAK chce rozstać się w tym roku lub kolejnym. W efekcie ZE PAK może zostać spółką dysponującą tylko OZE poprzez PAK – Polska Czysta Energia, która koncentruje się na OZE i wykorzystaniu zielonego wodoru. Pakiet 50,5 proc. udziałów w PAK-PCE i kontrolę nad spółką posiada Cyfrowy Polsat, natomiast do ZE PAK należy 49,5 proc. udziałów. Główne aktywa wytwórcze PAK-PCE z obszaru OZE to dwa bloki biomasowe o mocy 110 MW, farma fotowoltaiczna o mocy 83 MW oraz cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW.