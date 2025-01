Nowe wsparcie dla elektrowni pilnie potrzebne

Polska energetyka czeka na nowelizację ustawy o rynku mocy. Przewiduje ona możliwość udziału w aukcjach starszych elektrowni węglowych, które dzięki nim będą mogły działać jeszcze przez trzy lata, do końca 2028 r. Przepisy w tej sprawie zostały przyjęte przez Sejm zdecydowaną większością...

Jesteśmy już także po posiedzeniu Senatu w tej sprawie, wiadomo więc, że drobne poprawki się pojawiły. PSE jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu i nieprzerwane dostawy energii z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie mechanizmu zabezpieczającego nas przed wyłączeniem (odstawieniem) większości funkcjonujących w Polsce bloków węglowych, ale mamy świadomość, że jest on krótkoterminowy. Dlatego nie przestajemy zabiegać o to, aby jak najszybciej w oddzielnej regulacji pojawiła się kolejna nowelizacja wprowadzająca jeszcze jeden rodzaj aukcji, tzw. dogrywkowych na 2029 r. Elektrownie gazowe nie sprostały konkurencji ze strony magazynów energii w zeszłorocznej aukcji rynku mocy. Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego są one jednak fundamentalnie potrzebne, aby za kilka lat zastąpić bloki węglowe. Magazynami nie wypełnimy bowiem luki w dostępnych mocach. Są one kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnego systemu, ale w ograniczonym stopniu przyczynią się do zaspokojenia zapotrzebowania w czasie wielodniowej suszy pogodowej. Takie okresy, gdy nie wieje i nie świeci, zdarzają się kilka razy w roku i mogą trwać nawet kilkanaście dni. Tymczasem zapotrzebowanie odbiorców musi być zaspokojone zawsze i do tego potrzebujemy mocy niezależnych od warunków pogodowych.

Reklama

Ten mechanizm do obecnie procedowanej ustawy chciało przeforsować Ministerstwo Przemysłu. Jednak zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska te aukcje wykraczałyby poza unijne derogacje i należałoby przeprowadzić dodatkowe rozmowy z Komisją Europejską.

Z tego, co wiemy, już toczą się rozmowy z Komisją Europejską w sprawie aukcji dogrywkowych dla elektrowni gazowych. Chodzi m.in. o te projekty, które zostały zgłoszone do aukcji w 2024 r. na rok dostaw w 2029 r., ale przegrały z magazynami energii. O przeprowadzenie tych aukcji jeszcze w tym roku zabiegają nie tylko PSE, ale i wielu inwestorów. Bardzo byśmy chcieli, żeby to się znalazło w przewidywanej ustawie.

Nie mogą poczekać do kolejnych aukcji rocznych pod koniec 2025 r.?

Nie. Po pierwsze, bez zmian bloki gazowe znów mogą przegrać z magazynami energii, a po drugie, wielu projektom wygasają decyzje administracyjne lub wiążące oferty wykonawców. Jeśli szybko nie zaczną się prace, to wówczas wszystkie wieloletnie procedury związane z pozwoleniami trzeba będzie rozpocząć od nowa. Nie mamy na to czasu, bo bez nowych projektów grozi nam poważny problem z brakami mocy do produkcji energii elektrycznej. Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z absolutnie krytyczną sytuacją.

To znaczy?

Wynik obecnych rozmów z Komisją Europejską na lata zadecyduje o funkcjonowaniu polskiej energetyki. Po naszych apelach zarządy spółek elektroenergetycznych wyjmują z szuflad projekty elektrowni gazowych. Trzeba pozwolić im, aby mogły je realizować. Inaczej luki po starszych elektrowniach węglowych nie zasypiemy. Wedle naszych szacunków w 2029 r. mogą powstać bloki gazowe o mocy nawet 4 GW, o których dotychczas w ogóle lub niewiele się mówiło. Ten termin dokładnie pokrywa się z datą wygaszenia wspieranych aktualną legislacją elektrowni węglowych. Dzięki aukcjom dodatkowym zabezpieczamy naszą energetykę do 2028 r., ale od 2029 r. nie ma już rozwiązania, które mogłoby się opierać na blokach węglowych.

Ministerstwo Klimatu tłumaczy, że nie da się tych dodatkowych aukcji dogrywkowych dla elektrowni gazowych przeforsować w obecnej nowelizacji. Musi być projekt kolejnej nowelizacji ustawy o rynku mocy, który należałoby poddać czasochłonnej procedurze notyfikacji w KE...

Tak czy inaczej musimy się spieszyć i MKiŚ ma tego absolutną świadomość. Mamy do czynienia z projektami gazowymi, które są w toku realizacji. Są już nawet oferty na budowę. Jeśli nie będzie aukcji dogrywkowych, to one wygasną, bo zarządy nie zdecydują się na rozpoczęcie inwestycji. To nie znaczy, że wszystkie projekty trafią do kosza, ale część procedur trzeba będzie zaczynać od nowa. Mamy tylko trzy lata na uruchomienie tych inwestycji. Jest to ekstremalnie krótki termin. Natomiast nie uważamy, żeby proponowany mechanizm miał być notyfikowany, bo jest on oparty na dotychczasowych zasadach.