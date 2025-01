Potwierdzenie dla atomu

Przygotowania do budowy elektrowni mogą przebiegać już bez zakłóceń i obaw. Pewną niewiadomą były odwołania i skargi na wydaną w 2023 r. decyzję środowiskową. Po 1,5 roku generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił część decyzji środowiskowej dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu. Decyzje, które uchylono, mają jednak charakter czysto redakcyjny i nie dotyczą sedna decyzji. Ta zostaje podtrzymana. Do decyzji GDOŚ odniosła się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która powiedziała, że otwiera to drogę do uzyskania kolejnych wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń na potrzeby rozpoczęcia nowych prac.